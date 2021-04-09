Криклій назвав можливі терміни підписання угоди про відкрите небо з ЄС

Україна розраховує підписати угоду про відкрите небо з Європейським союзом до кінця червня. Перед цим проект угоди повинен бути схвалений Радою Європи.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, процес підготовки до підписання угоди про відкрите небо триває.

"Як для нас, так і для європейської сторони швидке укладення цієї угоди є одним з головних спільних завдань на сьогодні. Розраховуємо на його підписання вже у другій половині червня", - сказав він.

Міністр зазначив, що підписання угоди дозволить наблизити українських авіаперевізників до європейських, а також зняти монополію на окремі маршрути і полегшити відкриття нових.

"У майбутньому як і українська, так і європейська сторона будуть мати необмежені комерційні права на польоти в межах України та між Україною і ЄС. Це дозволить не тільки істотно підвищити конкуренцію на ринку, але і буде сприяти зниженню цін на квитки", - пояснив Криклій.

Також укладення угоди дозволить швидше відновити ринок авіаперевезень в результаті коронакризи.