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Крики и хаос: самолет Southwest Airlines чудом избежал столкновения с истребителем

Фото: самолет Southwest чуть не столкнулся с Hawker Hunter (wikimedia.org)
Автор: Мария Рагуткина

Пассажирский самолет авиакомпании Southwest Airlines чудом избежал столкновения в воздухе с частным истребителем Hawker Hunter недалеко от Лос-Анджелеса. Пилотам пришлось выполнить маневр уклонения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Инцидент произошел вскоре после взлета из аэропорта Голливуд-Бербанк. Рейс 1496 вылетел в Лас-Вегас. Менее чем через шесть минут после взлета истребитель Hawker Hunter опасно приблизился к самолету.

Пилоты выполнили маневр, чтобы не произошло столкновения. По словам одного из пассажиров, в этот момент в салоне царили ужас и хаос. Люди начали кричать.

"Я думал, что самолет падает, что у него возникла какая-то техническая проблема", - сообщил очевидец.

В конечном итоге, пилоты успокоили пассажиров, сообщив, что им нужно выполнить маневр, чтобы избежать столкновения в воздухе.

"Экипаж рейса Southwest 1496 отреагировал на два сигнала тревоги на борту, которые потребовали от них набора и снижения высоты. Southwest взаимодействует с Федеральным управлением гражданской авиации для дальнейшего выяснения обстоятельств", - сообщила представитель Southwest Линн Лансфорд.

Крушение самолета в Италии

Недавно в Италии произошла авиакатастрофа. 22 июля самолет потерпел крушение, рухнув на трассу.

В результате крушения сверхлегкого самолета погибли два человека. Сам борт после падения загорелся.

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