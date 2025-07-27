Крики и хаос: самолет Southwest Airlines чудом избежал столкновения с истребителем

Инцидент произошел вскоре после взлета из аэропорта Голливуд-Бербанк. Рейс 1496 вылетел в Лас-Вегас. Менее чем через шесть минут после взлета истребитель Hawker Hunter опасно приблизился к самолету.

Пилоты выполнили маневр, чтобы не произошло столкновения. По словам одного из пассажиров, в этот момент в салоне царили ужас и хаос. Люди начали кричать.

"Я думал, что самолет падает, что у него возникла какая-то техническая проблема", - сообщил очевидец.

В конечном итоге, пилоты успокоили пассажиров, сообщив, что им нужно выполнить маневр, чтобы избежать столкновения в воздухе.

"Экипаж рейса Southwest 1496 отреагировал на два сигнала тревоги на борту, которые потребовали от них набора и снижения высоты. Southwest взаимодействует с Федеральным управлением гражданской авиации для дальнейшего выяснения обстоятельств", - сообщила представитель Southwest Линн Лансфорд.