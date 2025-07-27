Крики и хаос: самолет Southwest Airlines чудом избежал столкновения с истребителем

Пассажирский самолет авиакомпании Southwest Airlines чудом избежал столкновения в воздухе с частным истребителем Hawker Hunter недалеко от Лос-Анджелеса. Пилотам пришлось выполнить маневр уклонения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Инцидент произошел вскоре после взлета из аэропорта Голливуд-Бербанк. Рейс 1496 вылетел в Лас-Вегас. Менее чем через шесть минут после взлета истребитель Hawker Hunter опасно приблизился к самолету.
Пилоты выполнили маневр, чтобы не произошло столкновения. По словам одного из пассажиров, в этот момент в салоне царили ужас и хаос. Люди начали кричать.
"Я думал, что самолет падает, что у него возникла какая-то техническая проблема", - сообщил очевидец.
В конечном итоге, пилоты успокоили пассажиров, сообщив, что им нужно выполнить маневр, чтобы избежать столкновения в воздухе.
"Экипаж рейса Southwest 1496 отреагировал на два сигнала тревоги на борту, которые потребовали от них набора и снижения высоты. Southwest взаимодействует с Федеральным управлением гражданской авиации для дальнейшего выяснения обстоятельств", - сообщила представитель Southwest Линн Лансфорд.
Недавно в Италии произошла авиакатастрофа. 22 июля самолет потерпел крушение, рухнув на трассу.
В результате крушения сверхлегкого самолета погибли два человека. Сам борт после падения загорелся.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.