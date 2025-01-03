Лед на вашем авто: почему это так нежелательно

С точки зрения пользования машиной лед не составляет большой проблемы - главное, убрать его с окон, чтобы хорошо видеть все вокруг машины. Для этого хоть и придется подождать с четверть часа, пока отопитель салона подогреет каждое стекло, но само оно не пострадает (конечно, если не поцарапать его жестким скребком). А вот лакокрасочное покрытие воспринимает лед неоднозначно. И фактически для ЛКП есть две угрозы.

Будьте осторожны со льдом

Как ни странно, наиболее вероятный вред лаку и краске может нанести не сам лед, а владелец, который с чрезмерной энергией будет тот лед убирать. Итак,

Не следует сдирать лед с окрашенных частей кузова - царапины на лаке и краске гарантированы;

Фары и фонари нынешних авто тоже легко повредить во время борьбы с обледенением. Так же будьте осторожны с ними при очистке;

Все передние окна очищайте не царапаньем и обстукиванием, а щеткой или мягким резиновым скребком, предварительно хорошо прогрев стекло потоком горячего воздуха штатного отопителя. Полезной также будет жидкость-размораживатель;

Когда влага замерзла внутри замков и ручек дверей, не применяйте силу, ведь очень часто ломаются пластиковые детали ручек. Применяйте жидкость-дефростер (размораживатель) или пробуйте открывать двери с другой стороны авто. Это же касается и случаев, когда примерз резиновый уплотнитель дверей;

Перед включением зажигания проверьте, выключены ли ваши стеклоочистители. Также убедитесь, что они свободны и сразу смогут двигаться. Угроза в том, что если включить дворники, которые крепко держит лед, можно навредить моторчику их привода.

Как лед разрушает наши машины

Худшее, что может сделать машине вода, которая замерзает на кузове - еще начать его разрушение. Если машине больше 5 - 10 лет (многое зависит от ее марки), в местах стыков кузовных деталей появляются первые растрескивания краски и защитных герметиков. Вода, которая попадает в эти трещины, оттаиваясь, увеличивается в объеме и разрывает места соединений. При этом иногда ее сила такова, что разрушается не только синтетический герметик, но и сварочный шов или завальцовка краев двух деталей. Конечно, сначала все происходит на микроскопическом, почти не заметном уровне, но для начала активных процессов коррозии этого достаточно.

Что с этим делать? По большому счету, ничего: когда на кузове и стыках его деталей уже есть трещины, куда может попасть вода, она туда попадет и свое недоброе дело, скорее всего, сделает. Предотвратить это можно было еще летом, заметив повреждения краски и герметиков на стыках и восстановив их. Но столь тщательными исследованиями машины среднестатистический автовладелец обычно не занимается. Из-за чего, собственно, автомобили и имеют свои ограничения по возрасту.

Как уберечь кузов от льда

Однако, именно лакокрасочное покрытие защитить от разрушения довольно легко. Чтобы в микротрещины лака и краски не проникала влага, накануне зимы надо нанести на кузов защитную полироль - так называемый твердый воск (хотя иногда он бывает и в форме жидкого препарата). Защитный воск нельзя путать с тем жидким воском, которым обдают машину на автомойке, чтобы не вытирать салфетками. Защитный воск закроет все микротрещины на ЛКП, вода не попадет в них, и соответственно, не будет разрушать покрытие.

Дополнительным бонусом вы получите защиту от микроцарапин жестким снегом и частицами льда - машина дольше будет сохранять естественный глянец поверхности.

Вкратце

Принудительно убирать лед собственно с кузова не надо, главное, освободить от него окна и ручки дверей. Ледяной панцирь на самом деле неустойчив и в течение дня облущится сам - из-за изменения температуры, солнечного света и вибрации. А вот совет относительно воскования стоит принять во внимание.