Крейсер "Москва" йшов до Одеси для висадки десанту для захоплення міста, - мати вцілілого матроса

Вцілілий після потоплення російського ракетного крейсера "Москва" після ураження українськими ракетами "Нептун" матрос-строковик розповів своїй матері, що корабель прямував у бік Одеси для висадки десанту морської піхоти для захоплення міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо "Свобода".
Жінка після спілкування з сином телефоном 14 квітня зараз зізнається журналістам, що "посивіла просто від жаху".
"Те, що я від нього почула, те, що я подивилася в Інтернеті - це страшно, і ворогові не побажаєш такої долі. І це ніби як у мирний час", - каже вона.
На запитання журналістів про те, як в умовах мирного часу корабель йшов на бойовий вихід, коли в нього потрапили ракети, відбувся такий діалог:
"Ні, це ніякий не бойовий вихід. Ніякого бойового виходу не було. Вони просто йшли в бік Одеси. Це не бойовий вихід", - сказала жінка.
"Чому в Одесу йшли? Планувалася яка операція?" - цікавиться журналіст.
"Операції ніякої не планувалося, вони йшли в бік Одеси для висадки морських піхотинців. Для висадки в Одесі", - відповідає мати матроса.
"Так це ж бойова операція", - уточнили їй в розмові.
"Ну, я не знаю, може, я неправильно це розумію, але повинні були "висадитися"", - сказала вона у відповідь.
На флагмані ЧФ РФ "Москві" перебувало близько 510 військовослужбовців, повідомляє мати російського матроса. Син їй розповів, що знає про 40 загиблих, які були на палубі, в рубці, хто керував крейсером, хто був на вахті, оскільки удар ЗСУ ракетами "Нептун" припав саме на палубу. Жінка додала, що у поранених російських військових відірвані кінцівки.
"Частину хлопців евакуювали на фрегат "Макаров". Всіх, хто вижив, доставили в Севастополь. Їм дали телефони, Тому що вони були, вибачте, тільки в трусах і тільниках", - передає вона слова свого сина.
Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов заявив, що крейсер "Москва" був уражений протикорабельними ракетами"Нептун".
Російська офіційна версія полягає в тому, що на флагмані здетонував боєзапас, а затонув він нібито при буксируванні. При цьому рідні моряків з крейсера "Москва" вже почали в соціальних мережах публікувати інформацію про загиблих.
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