Крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження після вибуху, - Міноборони РФ

У Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва", який є флагманом Чорноморського флоту РФ, отримав серйозні пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.
У Міноборони Росії також повідомили, що причиною серйозних пошкоджень став здетонував боєзапас. Також згідно з офіційним повідомленням, екіпаж повністю евакуйований, причини пожежі встановлюються.
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