Крейчикова одолела Остапенко в последнем четвертьфинале Уимблдона
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла латвийку Елену Остапенко в 1/4 финала Уимблдонского турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Уимблдон-2024, 1/4 финала, женщины
Остапенко – Крейчикова – 0:2 (4:6, 6:7)
Начали соперницы на равных. Брейк Крейчиковой в третьем гейме не стал неожиданностью, но впоследствии оказался ключевым. Чешка сосредоточилась на своих подачах и не позволила Остапенко отплатить той же монетой. Как следствие, закрыть сет Крейчиковой удалось за 32 минуты.
Во второй партии латвийская теннисистка попыталась реваншироваться. С ранним брейком она повела 3:1 в середине сета. Однако представительница Чехии сумела сломать такое течение событий. В седьмом и девятом геймах Крейчикова взяла подачи оппонентки и вышла вперед (5:4).
Впрочем, Остапенко не сдалась. Она в ожесточенной борьбе завоевала пункт на подаче чешской теннисистки и закрутила интригу до максимума. Дальше больше. Латышка в борьбе на собственной подаче обеспечила себе тай-брейк, а Крейчикова оперативно этот дополнительный гейм организовала.
Чешка первой ошиблась, но Остапенко таким подарком не воспользовалась. Более того, она потеряла очки на двух подряд собственных подачах и позволила оппонентке уйти в отрыв. В конце концов Крейчикова сумела дожать латвийскую теннисистку и вышла на Рыбакину из Казахстана в полуфинале.
К слову, украинка Свитолина в двух сетах уступила Рыбакиной в 1/4 финала мэйджора.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.