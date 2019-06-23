Хрест проти веселки: як у Києві пройшов Марш рівності

До восьми тисяч людей взяли участь в КиевПрайде (Віталій Носач, РБК-Україна)

В центрі української столиці традиційно пройшов Марш рівності на захист прав ЛГБТ. В цьому році обійшлося без масових зіткнень і затримань. За різними оцінками, в КиївПрайді взяли участь від трьох до восьми тисяч осіб, контракція зібрала півтори сотні протестувальників. Як проходив київський Марш рівності в цьому році – в репортажі РБК-Україна.

Напередодні проведення Маршу рівності в Києві низка націоналістичних і релігійних організацій заявили, що блокуватимуть "гей-парад". За день до ходи в підтримку прав ЛГБТ близько сотні активістів зайняли парк Тараса Шевченка. По ходу проходження маршу вони повісили банер "Содомія – дорога в пекло", а на площі перед Червоним корпусом національного університету встановили сцену з дерев'яними хрестами.

Ніч перед Прайдом пройшла без пригод. Ближче до ранку периметр проведення маршу оточили більше тисячі силовиків, прилеглі вулиці вони перекрили машинами і металевими загородженнями. Поліція спеціального призначення колонами ходила через парк, відпрацьовуючи маневри.

Дівчина у вишиванці з плакатом "Тато, мама – наше все" передавала поліцейським "привіт від батьків" і намагалася вручити їм брошури "проти гомодиктатури". Усвідомивши, що правоохоронці її ігнорують, активістка почала засовувати листівки в каски.

Мітинг біля Червоного корпусу складався з двох частин: націоналістів, які готувалися до бійки з поліцією, і віруючих, відганявших "злий дух" молитвою. Праві намагалися звернути на себе увагу силовиків, хоча в розмовах між собою визнавали, що у випадку протистояння шансів у них немає.

– Поліція! Пофоткатися з людьми можете? – задирав проходячи повз колону один з них.

– Ми не "селфики", – хором засміялися силовики.

На світанку протестуючі влаштували молебень, подякувавши богові за те, що "пережили цю ніч", і попросивши його "дати сил для битви". До восьмої ранку на периметр почали заходити учасники Маршу рівності, серед них і закордонні гості.

Вони з цікавістю роздивлялися супротивників і фотографувалися на тлі плакатів з написами "Україна – не Содом" і "Тато, мама – добре. Тато, тато – погано". Особливий захват у прихильників Прайду викликав чоловік з великим переносним транспарантом "Захистимо дітей від п...в".

З мікроавтобуса почали вивантажуватися травесті-діви і позувати журналістам. До них одразу ж підбігла жінка з нестямним криком: "Вогонь духа святого на вас! Покайтеся і віруйте в Ісуса Христа!". Її соратник почав випитувати у однієї з артисток, як її звати: Маша чи Міша? Конфлікт вирішила поліція комунікації. Гнів протестувальників переключився на силовиків.

– Я і смерть – це константа! – пояснював один з них поліцейському. – Ви поліція демагога, а не діалогу!

– Ми сюди приїхали, щоб показати, що ми не страшні, що нас не треба боятися. Зазвичай лякають, що ми прийдемо за дітьми, але ми прийшли дарувати радість, усмішки і красу, – розповідала в цей час травесті-діва журналістам.

До дев'ятої ранку націоналісти і віруючі покинули свій табір під Червоним корпусом і рушили до точки збору учасників Прайду. Дорогу їм перегородили силовики, виставивши потрійний кордон, підкріплений кінною поліцією.

Фото: Київпрайд 2019 (Віталій Носач, РБК-Україна)

Протестувальники почали вигукувати "Слава Україні! Смерть ворогам! Україна – не Содом! Пам'ятай, чужинець: тут господар – українець!". Попереду колони вони поставили великий дерев'яний хрест і транспарант з написом: "Пропаганда гомосексуалізму є загрозою національній безпеці".

Тим часом, чоловік за оточенням через мегафон обурювався тим, що "тисячі людей не змогли потрапити сьогодні в храми", тому що силовики перекрили центр Києва. Він зазначив, що у ЛГБТ-спільноти є права і вони можуть "займатися любов'ю як хочуть, але у себе в квартирах, не пропагуючи це на вулиці".

– Зараз відбувається пропагування одностатевої диктатури. Потім толерантність закінчиться в'язницями для християн, для всіх, хто не згоден. У вашої ідеології немає життя та майбутнього, вона є тільки у сім'ї, віри в бога та любові між чоловіком і жінкою, – додав він.

На своїх опонентів учасники Маршу рівності практично не реагували, хіба що сміялися над особливо фанатичними жінками, які обіцяли присутнім дорогу в пекло.

Представник оргкомітету "Київпрайд" Віталій зазначив, що в цьому році Марш рівності зібрав більше учасників, ніж у попередніх. Він вважає, що люди з року в рік почувають себе більш вільними.

– Людей стає більше, вони більш відкриті, значить свобода є. Люди можуть відчути себе на цьому марші в безпеці, вони можуть спокійно пройти по вулицях, відкрито заявити про себе і свої проблеми, – пояснив чоловік.

Прайд традиційно зібрав не тільки представників ЛГБТ-спільноти, але й тих, хто виступає за їх громадянські права. Окремо йшли батьки дітей, які вчинили камінг-аут. Серед учасників Прайду нерідко можна було помітити сімейні пари з дітьми, які ідентифікували себе як гетеросексуалів.

Ольга і Сергій прийшли на прайд вперше, з собою взяли маленьку дитину в колясці. Учасниця Маршу рівності пояснила, що виступає за рівні права для всіх людей, незалежно від статі і самоідентифікації.

– Хочу, щоб ЛГБТ могли вільно пересуватися по місту і триматися за руки, без оточення і посиленої охорони, – додала Ольга.

Ноу-хау маршу в цьому році – колона військових і волонтерів. В руках вони тримали картонні щити в кольорах державного прапора з написами "Захисти тих, хто захищає тебе", "Хоробрість не залежить від орієнтації" і "Доблесть не залежить від гендеру".

Організатор колони Віктор Пилипенко пішов на війну добровольцем у складі батальйону "Донбас" в 2014 році, пройшов бої в Широкіно. Він розповів, що в марші повинні були взяти участь набагато більше відкритих геїв і лесбіянок серед військових, але вони змушені були скасувати поїздку через загострення на фронті.

– Ми прийшли сюди відстояти права людини. Ми боремося за свободу України і кожного громадянина. Кожен українець повинен зрозуміти, що ЛГБТ-люди є в армії і вони його захищають, – уточнив доброволець.

Хода стартувала о десятій ранку. Правоохоронці заблокували націоналістів у парку Шевченка, запобігши переходу словесного конфлікту у силову фазу. Прайд пройшов через бульвар Шевченка на вулицю Терещенківську, а звідти до метро "Театральна" через вулиці Льва Толстого і Пушкінську.

Фото: Київпрайд 2019 (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центр Києва заполонили радісні вигуки, оплески та скандування "Наша традиція – це свобода", "Бунтуй, кохай, права не віддавай", "Права людини понад усе". Через оточення їх намагався перекричати озлоблений чоловічий голос, закликаючи покаятися.

– Особливо ганебно, що в цьому шабаші беруть участь представники деяких дипломатичних місій. Це велике приниження для України на міжнародній арені, – заявив він.

Дипломати відповіли противнику Прайду дружною речівкою "All people – all free" ("всі люди - всі вільні"). Серед інших в акції взяли участь посол Канади Роман Ващук та депутат Європарламенту Ребекка Хармс. У той же час РБК-Україна не вдалося в цьому році розшукати на марші українських політиків.

– Дуже важливо, що в демократії ви захищаєте плюралізм та різні точки зору. Як і в попередні роки, так і цього року поліція готується захищати Прайд. Пишаюся тим, наскільки Україна готова захищати права, – сказала Хармс журналістам.

Двоє протестувальників все ж таки змогли прорватися до учасників маршу і намагалися знищити їх плакати. Однак силовики вчасно зорієнтувалися і вивели нападників. Перед прайдом також був виявлений автобус з фекаліями, які націоналісти планували використати на контракції. В ході превентивних дій поліція затримала дев'ять осіб.

– На Парковій зупинили автобус, який віз у центр 200 таких "снарядів" з лайном. Щоб наповнити кондоми фекаліями, на Жуковому острові працювала ціла "говнолабораторія". А щоб отримати біоматеріал, як зізналися затримані, вони розібрали 4 біотуалети, – розповів глава поліції міста Києва Андрій Крищенко.

Безпосередньо під час Маршу рівності затримання не проводилися, заявили в правоохоронних органах. Керівники силових структур також відмовилися назвати точну кількість поліцейських і бійців Нацгвардії, залучених до охорони громадського порядку на прайді. Крищенко зазначив, що за попередніми оцінками на акцію прийшли понад трьох тисяч осіб. Організатори маршу в свою чергу нарахували вісім тисяч учасників.

Прайд закінчився біля входу на станцію метро "Театральна". Для учасників був зарезервований спеціальний поїзд і десяток автобусів. Організатори переконливо просили всіх залишити райдужну символіку перед евакуацією, адже радикали зазвичай влаштовують сафарі на ЛГБТ-активістів після прайду.

– Не можу зрозуміти, скільки їм заплатили, щоб ось це ходити? Не може ж бути стільки людей, у яких ця мутація. Не може ж півсвіту бути таким, – голосила продавщиця в кіоску на "Театральній", спостерігаючи за фіналом прайду. За вікном її магазину райдужне море плавно перетворювалася в сіру масу "нормальних людей".