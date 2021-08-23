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Над Хрещатиком завтра пролетить авіація НАТО: що відомо

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Київ, Понеділок 23 серпня 2021 09:50
Над Хрещатиком завтра пролетить авіація НАТО: що відомо Фото: над Хрещатиком пролетить авіація НАТО (twitter.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Над Хрещатиком в День незалежності України пролетить авіація НАТО. КС-135 "Стратотанкер" ВПС США та Р-8 "Посейдон" ВМС завтра о 12:00 пролетять над центральною вулицею Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу посольства США в Києві.

У параді візьме участь бойова та транспортна авіація Повітряних сил ЗСУ та підрозділів МВС.

Проліт авіації у складі повітряної колони сил безпеки і оборони та збройних сил країн-партнерів включено у план заходів оприлюднений Кабінетом Міністрів України.

У параді візьмуть участь:

  • польські багатоцільові винищувачі F-16.
  • словацькі гелікоптери UH60 Black Hawk та транспортні літаки C-27 Spartan.
  • британські винищувачі Eurofighter Typhoon.

Нагадаємо, з'явилось відео з репетиції річкового параду до Дня Незалежності.

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НАТО День незалежності України
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