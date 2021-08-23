Над Хрещатиком завтра пролетить авіація НАТО: що відомо
Фото: над Хрещатиком пролетить авіація НАТО (twitter.com)
Над Хрещатиком в День незалежності України пролетить авіація НАТО. КС-135 "Стратотанкер" ВПС США та Р-8 "Посейдон" ВМС завтра о 12:00 пролетять над центральною вулицею Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу посольства США в Києві.
У параді візьме участь бойова та транспортна авіація Повітряних сил ЗСУ та підрозділів МВС.
Проліт авіації у складі повітряної колони сил безпеки і оборони та збройних сил країн-партнерів включено у план заходів оприлюднений Кабінетом Міністрів України.
У параді візьмуть участь:
- польські багатоцільові винищувачі F-16.
- словацькі гелікоптери UH60 Black Hawk та транспортні літаки C-27 Spartan.
- британські винищувачі Eurofighter Typhoon.