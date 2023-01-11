В Кремле "не заметили" потолка на российскую нефть, несмотря на обвал цен

"Что касается потерь, то потолка пока особо никто не видел", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков также заявил, что Россия сделает все, чтобы защитить себя от планов ведущих экономик "Большой семерки" (G7) ввести два вида предельных цен на российские нефтепродукты.

В настоящее время основная российская марка Urals торгуется ниже предельной цены в 60 долларов за баррель, введенной Западом в рамках санкций против Москвы в связи со вторжением в Украину.

Ограничение цен позволяет странам, не входящим в ЕС, продолжать импортировать российскую сырую нефть морским путем, но запрещает судоходным, страховым и перестраховочным компаниям обрабатывать грузы российской нефти по всему миру, если только она не продается по цене менее 60 долларов.

Президент России Владимир Путин в прошлом месяце подписал указ, запрещающий поставки сырой нефти и нефтепродуктов с 1 февраля на пять месяцев в страны, соблюдающие ограничения.

Российская нефть традиционно продается с дисконтом к международным эталонам, таким как Brent. Дисконт увеличился после западных санкций.

Официальный представитель G7 заявил, что коалиция будет стремиться установить два потолка цен на российские нефтепродукты в феврале: один для продуктов, продающихся с премией к сырой нефти, а другой - для тех, которые торгуются со скидкой.