У Кремлі заявили, що не збираються припиняти проводити військові навчання біля кордонів України
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається виводити війська з чотирьох областей поблизу українських кордонів. За його словами, і надалі військові будуть проводити навчання на своїй території, проте ніякого зв'язку між маневрами військ і переговорами із Заходом немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Росія продовжуватиме проводити військові навчання на своїй території.
Він також заявив, що немає ніякого зв'язку між навчаннями Західного військового округу і переговорами РФ з США і НАТО з приводу "гарантій безпеки".
"Ні, ніякого зв'язку немає. Ми говоримо все-таки про наші підрозділи і наших військових округах на території нашої країни, військове будівництво і військові навчання тривали, тривають і триватимуть, це звичайна практика будь-яких збройних сил", - заявив представник Кремля.
Нагадаємо, сьогодні в Брюсселі проходить засідання Ради Росія-НАТО, головною темою якого стали потенційна загроза військового вторгнення РФ в Україну та американська присутність в Європі. Також Москва представить свої вимоги щодо нерозширення НАТО на схід, у тому числі за рахунок України.