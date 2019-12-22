У Кремлі впевнені в реалізації проекту "Північний потік-2"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що газопровід "Північний потік-2" буде побудований, незважаючи на санкції з боку США. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, реалізація проекту в інтересах Європейського союзу, який усвідомлює свій комерційний інтерес.

Як вважає Лавров, реакція Німеччини на американські санкції показує, що "почуття власної гідності у наших європейських партнерів ще збереглося". Лавров пообіцяв відповідь на американські санкції з пекла".

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік. Бюджет зобов'язує адміністрацію ввести санкції відносно Росії за кількома пунктами. Зокрема, санкції вводяться щодо газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".

Посол США в Німеччині Річард Гренелл відкинув критику Берліна щодо американських санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". За його словами, введення санкцій проти будівництва другого газопроводу по дну Балтійського моря є "дуже проєвропейським рішенням". Гренелл також повідомив, що багато європейські дипломати дякували адміністрацію США за штрафні заходи.