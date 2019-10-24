У Кремлі відповіли на заяви про пошук наступника Путіна

На сьогоднішній день в Кремлі не думають про пошук наступника чинного президента Росії Володимира Путіна. Про це заявив його прес-секретар Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Зазначимо, відповідь пролунала після того, як російський телеведучий Дмитро Кисельов заявив, що Путін постійно займається пошуком можливого наступника.

"До президентських виборів ще далеко, ми знаходимося в початковій стадії президентського циклу. Тому зараз про можливого наступника ніхто не думає, зараз всі займаються напруженою роботою", - зазначив Пєсков.

Президентські повноваження Путіна закінчуються в 2014 році.

Нагадаємо, раніше заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент РФ Володимир Путін зіграли чималу роль у формуванні негативного сприйняття України американським лідером Дональдом Трампом.

Раніше також повідомлялося, що у Путіна виключають обговорення питання анексованого Криму в нормандському форматі. Російська влада в черговий раз повторила, що "питання Криму закрито".