У Кремлі відмовилися розкрити списки тих, кого видала Україна

Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков відмовився відповідати на питання про утримуваних осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну полоненими 7 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Коли Пєскову нагадали, що він обіцяв, що повний список буде озвучена пізніше, той заявив: "Залишаю без відповіді це питання, ніяк не коментую".

Пєсков також не став коментувати питання, чи отримають російське громадянство українці, прибулі з обміну в Москву.

Він також зазначив, що президент Володимир Путін не був присутній в аеропорту, куди прибули видані Україною особи, так як це не прерогатива глави держави.

"Глава держави свою частину шляху пройшов для того, щоб цей обмін зміг відбутися", - зазначив представник Кремля.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що обмін полоненими між Україною і Росією відбувся. Зокрема він підтвердив, що серед тих, кого обміняли, є і Кирило Вишинський.

Крім того, 7 вересня у рамках великого обміну полоненими з Російської Федерацією українські політв'язні і моряки повернулися додому. Так, з російського полону повернулися всі 24 моряки і 11 політв'язнів, а саме Олег Сенцов, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Кліх і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панів і Артур Панів.