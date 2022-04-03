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У Кремлі сподіваються на підписання "якогось документа" після переговорів з Україною

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Москва, Неділя 03 квітня 2022 14:24
У Кремлі сподіваються на підписання "якогось документа" після переговорів з Україною Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія сподівається підписати "якийсь документ" за підсумками переговорів з українською стороною. При цьому представник Кремля заявив про прагнення Москви досягти всіх цілей у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пєскова російським телеканалам.

"Цілі "військової операції" (війни - ред.) Росії в Україні будуть досягнуті в повному обсязі. Сподіваюся, сторонам за результатами переговорів вдасться вийти на підписання якогось документа", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, напередодні Пєсков назвав одну з головних цілей війни Росії проти України.

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