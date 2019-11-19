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У Кремлі допустили особисту зустріч Зеленського і Путіна в Парижі

Новини » Суспільство     19.11.2019 - 10:36
У Кремлі допустили особисту зустріч Зеленського і Путіна в Парижі
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Нормандський саміт пройде 9 грудня в Парижі

В Парижі, крім зустрічі "нормандської четвірки" 9 грудня, може відбутися і двосторонній контакт президентів Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що можливість такої зустрічі допустив російський чиновник, який займається українським напрямком в російських держструктурах.

"Все буде залежати від фону. За три тижні багато що може статися. Але зверніть увагу, що Зеленський не допускає жорстких висловлювань на адресу Москви, намагається висловлюватися нейтрально", - сказав він.

Чиновник також зазначив, що в Москві вважають, що вересневий "великий обмін" і повернення українських суден покращує фон для майбутніх у Парижі переговорів у нормандському форматі.

У той же час інше джерело російського видання заявило, що зустріч Зеленського і Путіна з оку на око не планується.

"Тим не менш категорично виключати ймовірність розмови тет-а-тет між російським та українським президентами він не став", - йдеться в повідомленні.

Джерело також зазначило, що "за підсумками саміту буде сухий документ. Він вже готовий".

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що програма зустрічей Путіна в Парижі, де 9 грудня пройде саміт глав держав "нормандської четвірки", поки не готова.

РБК-Україна писало, що вчора Кремль підтвердив участь Володимира Путіна у зустрічі на саміті в нормандському форматі.

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