Кремль телефонує олігархам-втікачам та закликає повернутись у РФ, - FT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За словами журналістів, двоє російських олігархів вже встигли отримати такі дзвінки. Ще декілька осіб знайомі з цією ситуацією та заявляють, що обмежувальні санкції змушують багатьох бізнесменів повернутися до Росії.

"А чи потрібно мені все це? Я повернуся до Москви, де зможу із задоволенням ходити по ресторанах і почуватися чудово", - заявляє один з олігархів.

За його словами, введені санкції змушують російських олігархів ставати ближчими до Кремля. Цю думку стосовно санкцій підтримує колишній посол США у Москві Майкл Макфол.

"Є олігархи 1990-х, і ми всі дуже пишаємося, коли запроваджуємо проти них санкції та захоплюємо їхні яхти. Але внесемо ясність: ці хлопці не мають жодного впливу на Володимира Путіна", - сказав він у розмові з FT.

Також видання зазначає, що введені санкції позбавили російських олігархів права вибору. Вони відчувають себе у пастці, оскільки за висловлення проти війни в Україні вони зіткнуться з репресіями, тому вимушені змиритися зі своєю долею в Росії.