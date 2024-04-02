Кремль собирает силы. Где Россия может начать новое наступление и сколько у нее осталось ракет

При подготовке материала использовались публикации Defense Express, The Times, The Economist, российские СМИ, комментарии представителя ГУР МОУ Вадима Скибицкого, военных экспертов Александра Коваленко, Ивана Киричевского, а также разговоры с представителями Сил обороны на условиях анонимности.

Россия продолжает наступательную операцию на Востоке, несмотря на завершение длительных и изнурительных для нее боев за Авдеевку. Москва стремится максимально воспользоваться "окном возможностей", вызванным торможением помощи Украине со стороны США.

Иностранные обозреватели и представители власти предупреждают о том, что уже летом противник может ударить с новой силой. Об этом в частности заявил президент Владимир Зеленский. А сразу несколько ведущих западных СМИ описали не очень оптимистичные для Украины сценарии развития событий, вплоть до наступления оккупационных войск на Киев или Харьков.

Такие мрачные прогнозы могут больше выглядеть как попытка привести в тонус западный политикум. Однако планы и по украинской энергетике, и по оккупации новых территорий у России на этот год действительно есть.

Действия России весной: обстрелы энергетики, дестабилизация и подготовка

Темп наступательной операции, которую Москва начала еще в сентябре, несколько замедляется. Сейчас противник фактически пытается подготовить стартовые условия для нового удара, после того как ему удастся восстановить и собрать дополнительные силы.

Тем временем Кремль сделал еще одну ставку – на воздушную кампанию по обстрелам энергосистемы, атакуя украинские ТЭЦ, ТЭС, ГЭС и газохранилища. В отдельных регионах "Укрэнерго" уже вынуждены периодически применять аварийные отключения электричества. Ситуацию спасает теплая погода, ведь по областям уже завершается отопительный сезон, это в свою очередь существенно снижает нагрузку на энергосеть.

Были опасения и прогнозы, что Россия начнет атаки на украинскую энергетику раньше, когда температура опустится ниже нуля. Однако уже в декабре стало ясно, что Москва решила отложить этот замысел на потом. По информации издания, все массированные обстрелы, которые враг проводил в декабре, январе и феврале, были в основном направлены на объекты украинского ОПК.

Такой расчет Кремля может быть связан с прошедшими в марте президентскими выборами. Возможно, Путин опасался, что в случае системного уничтожения наших энергообъектов зимой такая же судьба в ответ постигнет и те российские регионы, куда достают украинские средства поражения. Обесточение и блекауты по населенным пунктам РФ создали бы негативный фон в разгар кампании, в чем Путин не был заинтересован. Завершение выборов, по сути, развязало ему руки. А украинские атаки на российские нефтебазы и НПЗ стали для Кремля только формальным поводом к началу своей воздушной кампании.

Россия начала бить по энергетике, используя новые тактики для обхода украинской ПВО (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Цель России – не только попытка выключить электроэнергию, но и уничтожить объекты тепловой генерации, чтобы на следующий осенне-зимний сезон оставить часть украинцев без отопления. Побочная задача – из-за повреждения сети нарушить функционирование нашего ОПК.

В отличие от прошлой осени и зимы, сейчас Москва начала более тщательно и "изобретательно" планировать атаки. В прошлом это были в основном удары крылатыми ракетами "Калибр" и Х-101/Х-555 из Ту-95, которые вылетали, как правило, в разгар рабочего дня раз в 7, затем раз в 10, а дальше раз в 14 дней. А между ними по ночам удары наносились с помощью "шахедов".

Теперь россияне снизили интервал между ударами и комбинируют различные средства поражения в залпе. Сначала идет "рой" "шахедов", далее - Х-101, ракеты С-300 и значительная часть баллистических и сверхзвуковых ракет – "Искандеров-М", Х-22 и "Кинжалов". Кроме того, атаки проводятся в ночное время, что, с одной стороны, должно усложнить фиксацию воздушных целей нашим подразделениям ПВО, с другой – посеять психологическое и физическое истощение среди гражданского населения.

Еще одна отличительная черта – во время последних ударов россияне активно применяли ракеты Х-55. Эти ракеты тоже отстреливают Ту-95 для перегрузки и отвлечения нашей системы ПВО. По данным РБК-Украина, в ходе серии последних обстрелов Х-55 составляли около 25% всего залпа. А во время одного из последних ударов по Киеву противник бил исключительно этим типом ракет.

Что у России с ракетами

В ГУР считают, что Россия планирует провести еще несколько массированных ударов по украинской энергетике этой весной. Однако ее запасы ракет истощаются, поэтому ей снова понадобится пауза для накопления.

"Сейчас у России, по нашей оценке, остается около 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 километров. Мы наблюдаем тенденцию, что они, как правило, пытаются держать свои запасы на уровне не менее 900 ракет", – рассказал изданию представитель ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий.

Когда россиянам удается накопить более 900 ракет, они начинают серию ударов. И наоборот – когда запасы подходят к 900 единицам – в массированных ударах делается пауза. Сейчас, по словам Скибицкого, россияне уже приближаются к этому лимиту.

"Россия, по нашим данным, в апреле планирует произвести около 40 ракет Х-101. Мы прогнозируем, что россияне смогут провести еще несколько массированных атак (2-3 – именно массированных), а дальше будут вынуждены снова взять некоторую паузу для накопления ракет и "шахедов". Однако отдельные локальные обстрелы могут при этом продолжаться", – объяснил Скибицкий.

Показательно также, что с конца сентября противник почти не запускал другие крылатые ракеты морского базирования – "Калибры". По одной из версий, озвученной собеседниками в военных кругах, этот тип ракет легче поражать нашей системе ПВО, чем те же Х-101. Согласно другому объяснению, враг вынужден сильно дозировать их использование из-за износа и повреждения в их носителях. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко утверждает, что в Новороссийске, куда перебазировалась черноморская флотилия РФ после бегства из оккупированного Севастополя, до сих пор не обустроена инфраструктура для обслуживания и хранения КРМБ "Калибр".

"Агрессор накапливает запас крылатых ракет 3М-14 "Калибр" и располагает не менее 260 единицами. Причем в их планах произвести 30 таких ракет в апреле этого года", – рассказал изданию Скибицкий.

Учитывая немалые запасы этих ракет на фоне сокращения Х-101, в разведке полагают, что в ближайшее время противник возобновит их более активное использование. Россияне начали применять другой – до сих пор неизвестный нам тип баллистических ракет, которые запускали с территории оккупированного Крыма. Собеседники в разных секторах Сил обороны все еще сомневаются, действительно ли противник получил на вооружение "Циркон", который еще недавно считался лишь перспективной ракетой, или модернизировал "Оникс-М".

Пуск ракеты "Оникс" (фото: defence.ua.com)

Так или иначе, но немногочисленные применения этих средств поражения можно трактовать как демонстрацию Кремля, что у них наконец-то появилось нечто похожее на гиперзвуковые ракеты. А киевская система ПВО показала, что все равно способна их сбивать. Количество этих новых баллистических ракет у врага точно неизвестно.

"Что касается скоростных ракет, летящих с южного направления, сейчас сложно определить, это ракеты "Циркон" или модернизированные "Ониксы". Если же говорить об обычных "Ониксах", то, по нашим данным, их запасы у россиян составляют 440 единиц. Сейчас они смогли возобновить их производство на уровне 6-8 ракет в месяц", – сказал Скибицкий.

Еще один элемент, который следует ожидать от России этой весной – попытка дестабилизации ситуации внутри Украины. О такой угрозе недавно сообщили, в частности, и в КМВА. По словам источников в военных кругах, дестабилизация со стороны Москвы будет проводиться прежде всего в виде информационно-психологических операций. Например, на уровне анонимных пабликов увеличится количество неподтвержденных сообщений (о якобы угрозе обстрелов, терактов и т.п.), цель которых посеять панику, усталость и разочарование среди населения. В то же время собеседники издания не исключают, что Россия может нарастить попытки проникновения на территорию Украины диверсионно-разведывательных групп.

Планы России на лето: набор войск и возможность нового наступления

Уже летом россияне могут организовать новую наступательную операцию. Учитывая темпы формирования новых частей и набор войск, активизация боевых действий со стороны Москвы может произойти в августе или сентябре.

"Им будет необходимо некоторое время для того, чтобы компенсировать потери, которые они понесли за прошедший год и с начала этого года во время авдеевской наступательной кампании. Сейчас они не столь интенсивно наступают по линии боестолкновения, как раньше, но все же пытаются это делать. Летом они будут формировать новые подразделения, доукомплектовать те, которые пока не сформированы, и примерно на вторую половину этого года они действительно смогут начать наступательные действия", – считает Коваленко.

Если говорить о новом наступлении России, то следует отметить, что их задачи на фронте остаются такими же – это полный захват Донецкой и Луганской областей. Следующий приоритет в случае продвижения на Донбассе – расширение оккупации Запорожской области на левом берегу Днепра.

Поэтому их новые операции, по первому сценарию, могут разворачиваться в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Для этого оккупанты могут активизироваться и на Лиманском, и на Северском, и на Бахмутском направлениях для того, чтобы провести охват этого района. Другой вариант их действий состоит в очередной попытке захватить Курахово и Угледар.

"Вполне возможно, что противник также может рассматривать для наступления район Угледара. Для них очень важно само взятие под контроль дороги 0532 – логистической артерии от Марьинки на Угледар. Враг сейчас пытается создать условия по перерезанию этой логистической артерии в районе Новомихайловки. Также они давят в направлении Победы и Водяного из Солодкого. Фактически они сейчас создают условия для того, чтобы давить на Угледар не только с юга, но и с севера", – размышляет Коваленко. Он также считает, что россияне могут попытаться во второй половине года снова активизировать наступательные действия в районе Купянска.

Если же говорить о возможном наступлении на Киев, что прогнозируют отдельные западные СМИ, то это сейчас выглядит крайне маловероятно. Для организации такой операции Москве нужно аккумулировать рядом с Киевской областью – в частности с Севера, на территории Беларуси – не менее 100 тысяч войск. Чтобы перебросить туда группировку такой численности, провести ее развертывание, боевое слаживание и т.п., необходимо не менее 3-4 месяцев. И это не может пройти незаметно для наших спецслужб. Сейчас, по данным РБК-Украина, такая активность на Севере не фиксируется.

Летом Россия может начать новое наступление на Донбассе (фото: GettyImages)

Открытым остается вопрос – решит ли Путин объявить новую волну мобилизации в России вроде той, которая проводилась осенью 2022 года. Источники РБК-Украина в Силах обороны считают, что острой потребности в этом у Кремля нет. На 2024 год минобороны и ГШ РФ запланировали набрать в армию около 500 тысяч человек без объявления открытой мобилизации – и для пополнения потерь, и для формирования новых частей. И у них это с высокой вероятностью удастся, учитывая, что уже сейчас в российскую армию прибывает не менее 30 тысяч человек ежемесячно.

Кроме того, Путин подписал указ о проведении с 1 апреля весеннего призыва, который продлится до середины июля. Будут призваны 150 тысяч россиян, и ориентировочно 30% из них, прогнозируемо, согласятся перейти на контракт, предполагает один из информированных источников издания. То есть фактически их смогут задействовать непосредственно на фронте. По крайней мере такая же доля срочников – 30-40 % – решили подписать контракт на дальнейшую службу во время прошлого осеннего призыва.

Задача украинской армии на этот год – максимально сдержать попытки продвижения врага, эффективно провести оборонительную операцию и продолжить уничтожение объектов и складов врага, в частности, в оккупированном Крыму. Однако наши возможности будут объективно зависеть от объемов военной помощи от западных партнеров. В том, что она будет продолжаться в 2024 году, ни у кого из собеседников в военных кругах сомнений нет. Главный вопрос – в каких именно объемах.

Эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский в разговоре с изданием отметил, что сейчас на фронте украинские подразделения несколько "приходят в себя" от того снарядного "голода", который был еще в январе.

"Это могло случится и благодаря нашему оборонному бюджету, и за счет ЕС, который, несмотря на распространенный дискурс, как-то выполняет свое обещание по снарядам. Боеприпасы по чешской инициативе, вероятно, поступят ближе к лету. Но на самом деле в мире хватает источников, где можно взять боеприпасы. Главное - оперативность в решении вопроса. Боеприпасы Украине готовы продавать даже сербы, а ЮАР - это вообще страна, являющаяся большим источником боеприпасов 155 мм калибра. Может быть также и Турция", – рассказал собеседник.

Для того чтобы перехватить инициативу на фронте в 2024 году, украинской армии нужны все виды оружия и техники и как можно больше. И даже если Украина вдруг потеряет столь важного партнера как США, Европа в обозримой перспективе способна перехватить эту "эстафету".

"Я думаю, что нам следует принять все геополитические факторы и тот факт, что у Европы есть все возможности стать не менее мощной, чем Соединенные Штаты Америки. Потому что США сами, по сути, отказываются от роли гаранта безопасности в противостоянии с Россией. Надо готовиться к той реальности, когда Европа действительно будет замещать США в плане безопасности для Украины", – считает Киричевский.