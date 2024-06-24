Кремль взял на себя функции группировки Пригожина, - британская разведка

Как отмечается в сводке, впоследствии были арестованы нескольких высокопоставленных военачальников по обвинению в коррупции. "А вот объект презрения Пригожина, бывший министр обороны России Сергей Шойгу, с тех пор сменился", - отмечают в Минобороны Британии.

Хотя Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе 23 августа 2023 года, его пережила группа "Вагнера", которой теперь руководит его сын Павел Пригожин и которой командует Антон "Лотос" Елизаров, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, группа "Вагнера" отошла с линии фронта в Украине в мае 2023 года, ее заменили нерегулярные формирования чеченского и российского "добровольческого корпуса" минобороны. "Африканский корпус" минобороны России заменил дислокации "Вагнера" в Сирии и Ливии в конце 2023 и начале 2024 года соответственно. Тем не менее, группа "Вагнера" сохраняет независимые дислокации в Беларуси, Мали и Центральноафриканской Республике.

Кроме того, Пригожин стал пионером в практике вербовки заключенных для службы в Украине. С июля 2022 года по февраль 2023 года, когда эту практику взяло на себя министерство обороны России. Группа "Вагнера" завербовала более 48 тысяч заключенных, более 17 тысяч из которых впоследствии погибли в бою. С февраля 2022 года общее количество заключенных в России сократилось как минимум на 150 тысяч человек.

"Вполне вероятно, что большинство этих заключенных были освобождены в обмен на согласие воевать в Украине", - отмечают в Минобороны Британии.

Мятеж Пригожина

Бунт боевиков группировки "Вагнера" 24 июня 2023 года стал самым серьезным вызовом власти Владимиру Путину с 1999 года. Люди Пригожина быстро взяли под свой контроль Ростов-на-Дону и двинулись в сторону Москвы. Силовики либо молчали, либо поддержали мятеж. Сам Путин бежал из Москвы.

Мятеж был подавлен в результате сделки, заключенной при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко. Пригожина ликвидировали 23 августа, взорвав его самолет.