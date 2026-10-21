Кремль считает собственной победой конфликт Трампа с Зеленским и ожидает сближения с США

Кроме того, в Москве рассчитывают использовать ситуацию, чтобы добиться от Украины уступок, в частности, насчет Донбасса, и расширить сотрудничество с Вашингтоном.

Что изменилось в отношениях США и Украины

WSJ напоминает, что за последние десять дней после телефонного разговора Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным американская администрация совершила несколько шагов, которые в Москве восприняли как благоприятные.

В частности, как известно, Трамп объявил об ослаблении ограничений на поставку российского дизельного горючего на мировой рынок, приостановил введение новых масштабных санкций против РФ, а также усилило давление на Киев.

Кроме того, Украина столкнулась с ограничениями доступа к важным спутниковым системам и задержками поставок ракет-перехватчиков.

19 октября американский президент вновь раскритиковал Зеленского, заявив, что пора другому человеку вести переговоры от имени Украины.

Специальный представитель Кремля Кирилл Дмитриев отреагировал на это сообщением "Шах и мат". Спикер Кремля Дмитрий Песков также заявил, что украинские власти якобы переживают последние признаки агонии, а ее сопротивление не сможет изменить ход событий.

Сближение с США

В Москве рассчитывают также на экономическое сотрудничество с Вашингтоном

Российские чиновники рассматривают изменения в американской политике не только как возможность усилить давление на Украину, но и предпосылку для более широкого экономического партнерства с США.

Дмитриев заявил, что стороны обсуждают ряд экономических и инвестиционных проектов. Среди возможных направлений он назвал Арктику, энергетику и производство сжиженного газа.

В Кремле также положительно восприняли решение Трампа не вводить жесткие санкции, предусмотренные законодательной инициативой, связанной с сенатором Линдси Грэмом.

В то же время российское дизельное соглашение вряд ли существенно повлияет на американские цены на топливо, поскольку речь идет об относительно небольших объемах поставок.

По оценке собеседников The Washington Post, для Москвы важнее политический эффект - углубление разногласий между Вашингтоном и Киевом.