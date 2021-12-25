Кремль про можливість вторгнення в Україну: "Росія першою ніколи не нападала"

За словами прессекретаря президента Російської Федерації Дмитра Пєскова, Росія, нібито, ніколи не нападала ні на кого першою. Водночас звинувачення в адресу країни щодо агресії необхідні для розташування сил НАТО поблизу її кордонів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " РИА Новости ".

Кремль не вперше відкидає звинувачення щодо агресивних дій країни, які, як вважає Пєсков, необхідні для того, аби НАТО розташував свої сили ближче до кордонів Росії.

"Росія першою ніколи ні на кого не нападала", - відзначив прессекретар.

Водночас у Росії назвали заяву Заходу щодо допомоги України - небезпечною.