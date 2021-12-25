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Кремль про можливість вторгнення в Україну: "Росія першою ніколи не нападала"

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Субота 25 грудня 2021 22:52
Кремль про можливість вторгнення в Україну: "Росія першою ніколи не нападала" Фото: Дмитро Пєсков, прессекретар президента РФ (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

За словами прессекретаря президента Російської Федерації Дмитра Пєскова, Росія, нібито, ніколи не нападала ні на кого першою. Водночас звинувачення в адресу країни щодо агресії необхідні для розташування сил НАТО поблизу її кордонів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Кремль не вперше відкидає звинувачення щодо агресивних дій країни, які, як вважає Пєсков, необхідні для того, аби НАТО розташував свої сили ближче до кордонів Росії.

"Росія першою ніколи ні на кого не нападала", - відзначив прессекретар.

Водночас у Росії назвали заяву Заходу щодо допомоги України - небезпечною.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський назвав головні фактори дестабілізації в країні.

Водночас голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що гібридна війна Російської Федерації стає дедалі інтенсивнішою та набуває нових форм.

Також президент Росії Володимир Путін відповів, чи планує він повномасштабне вторгнення на територію України.

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