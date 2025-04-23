Кремль отказался выдать Асада в обмен на сохранение военного присутствия в Сирии

Сирийские власти официально просили Кремль выдать диктатора Башара Асада после его бегства в Россию. Однако Москва отказала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление временного президента Сирии Ахмеда аш-Шара в интервью The New York Times .

По словам аш-Шараа, в январе этого года сирийские официальные лица попросили Кремль выдать Асада как условие для сохранения военного присутствия России в Сирии. Однако, как оказалось, российские официальные лица отклонили этот запрос

Это стало первым признанием публичного ответа Российской Федерации по этому вопросу.

Однако, как пишет издание, сирийские власти, похоже, все же открыты к переговорам с Кремлем.