Кремль отказался выдать Асада в обмен на сохранение военного присутствия в Сирии
Сирийские власти официально просили Кремль выдать диктатора Башара Асада после его бегства в Россию. Однако Москва отказала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление временного президента Сирии Ахмеда аш-Шара в интервью The New York Times.
По словам аш-Шараа, в январе этого года сирийские официальные лица попросили Кремль выдать Асада как условие для сохранения военного присутствия России в Сирии. Однако, как оказалось, российские официальные лица отклонили этот запрос
Это стало первым признанием публичного ответа Российской Федерации по этому вопросу.
Однако, как пишет издание, сирийские власти, похоже, все же открыты к переговорам с Кремлем.
"Россия является постоянным членом Совета Безопасности. Оружие Сирии полностью российское. Есть много продовольственных и энергетических соглашений, на которые Сирия полагалась в течение многих лет. Мы должны принять во внимание эти сирийские интересы", - сказал аш-Шараа.
Падение режима Асада
Напомним, в конце прошлого года сирийские повстанцы свергли режим Башара Асада в Сирии. Правительственные войска не оказали значительного сопротивления оппозиционным силам. А сам Асад сбежал в Россию.
На фоне событий в Сирии Москва начала выводить свои корабли с морских баз, а также перебрасывать остатки вооружения с баз. В Украине отметили, что крах режима Асада ударил по РФ, поскольку Сирия была одним из союзников Москвы в течение долгого периода.
Подробно о том, почему режим Асада потерпел неудачу, можно узнать в Сирии - в материале РБК-Украина.
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