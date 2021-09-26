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Кремль про вимогу США щодо транзиту газу через Україну: пропаганда зі знаком мінус

Автор: Артем Горовенко

У президента Російської Федерації назвали вимогу США збільшити транзит газу через Україну "пропагандою зі знаком мінус". При цьому російська сторона готова нарощувати поставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, "Газпром" повністю дотримується взятих зобов'язань і готовий експортувати ще більше газу.

"Чи можна взяти газ більше у "Газпрому" і закачати до Європи? Можна. "Газпром" готовий. Більш того, він зараз вже всі додаткові заявки вибрав. Усі виконує повністю свої зобов'язання. Ні у кого немає ніяких абсолютно претензій, та й не може бути. Чи готовий "Газпром" далі укладати контракти? "Газпром" зацікавлений в цьому", - зазначив Пєсков.

Він також назвав вимоги з США про збільшення прокачування газу через Україну "пропагандою зі знаком мінус".

Нагадаємо, на цьому тижні старший радник Держдепу США з енергетичної безпеки Амос Хохштейн закликав Росію збільшити постачання газу до Європи через територію України, оскільки запаси газу в ЄС обмежені.

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