Кремль про зниження напруженості на Донбасі: ще немає приводу, щоб заспокоїтися
Нинішнє зниження напруженості на Донбасі ще не є приводом для того, щоб заспокоїтися. За ситуацією на лінії розмежування потрібно уважно стежити.
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
"Йде менше повідомлень про порушення режиму припинення вогню, їх дійсно менше. Але поки, мабуть, немає підстав для того, щоб повністю заспокоїтися і перестати найретельнішим чином відстежувати ситуацію на лінії зіткнення", - заявив він.
За його словами, Москва сподівається, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським "зможуть донести тезу про необхідність припинити провокації". Пєсков не став коментувати інформацію про запит Зеленського на переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.
Нагадаємо, раніше Пєсков назвав умову деескалації ситуації біля українських кордонів, куди Росія стягує свої війська. За його словами, Україні потрібно відмовитися від нібито "провокаційних дій".
Він також підкреслював, що для проведення наступного саміту "нормандського саміту" треба виконати хоч якісь домовленості.