Кремль про зниження напруженості на Донбасі: ще немає приводу, щоб заспокоїтися

Нинішнє зниження напруженості на Донбасі ще не є приводом для того, щоб заспокоїтися. За ситуацією на лінії розмежування потрібно уважно стежити.

"Йде менше повідомлень про порушення режиму припинення вогню, їх дійсно менше. Але поки, мабуть, немає підстав для того, щоб повністю заспокоїтися і перестати найретельнішим чином відстежувати ситуацію на лінії зіткнення", - заявив він.

За його словами, Москва сподівається, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським "зможуть донести тезу про необхідність припинити провокації". Пєсков не став коментувати інформацію про запит Зеленського на переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.