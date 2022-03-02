RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кремль сконцентрував проти нас безпрецедентну в сучасній історії кількість військової техніки, - Данілов

Автор: Світлана Мащенко

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що проти нас Кремль сконцентрував безпрецедентну в сучасній історії кількість військової техніки, яка буде знищена, адже на сьомий день війни тактична ініціатива поступово починає переходити до України.

Про це йдеться на офіційній сторінці Данілова в Facebook.

"Сьомий день героїчного Українського Національного спротиву! Вчора ворог дістав потужного удару у відповідь по всіх фронтах, тому вимушений робити перегрупування і мобілізувати додатковий резерв. Тактична ініціатива поступово починає переходити до України", - заявив він.

Данілов розповів про ситуацію в містах України

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України, основними стратегічними цілями окупантів залишаються Київ, Харків, Маріуполь. Ці міста - повністю під контролем української влади.

Миколаїв і Суми попри концентрацію тут колосальних ресурсів ворога успішно тримають оборону.

На Донецькому оперативному напрямку ворогу не вдалося просунутися.

Також російські окупанти готуються до штурмових дій у напрямку Полісся та Сіверська.

"Московіти не полишають надії блокувати Київ. Але все це марно", - додав він.

Плани і наміри країни-терориста відомі українській стороні

У ставки верховного головнокомандувача, яку очолює президент України Володимир Зеленський вичерпна інформація і повна картина планів та намірів командування військ країни-терориста.

"Ситуація напружена, проти нас Кремль сконцентрував безпрецедентну в сучасній історії кількість військової техніки - тисячі тонн броньованого металу, який буде знищений і спалений. Так що у нас, дорогі друзі, ще дуже багато роботи! Слава Україні і смерть ворогам!" - підсумував Данілов.

Раніше Олексій Данілов заявив, що працівники ФСБ "здали" кадирівців, які хотіли ліквідувати Зеленського.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України