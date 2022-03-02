Кремль сконцентрував проти нас безпрецедентну в сучасній історії кількість військової техніки, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що проти нас Кремль сконцентрував безпрецедентну в сучасній історії кількість військової техніки, яка буде знищена, адже на сьомий день війни тактична ініціатива поступово починає переходити до України.
Про це йдеться на офіційній сторінці Данілова в Facebook.
"Сьомий день героїчного Українського Національного спротиву! Вчора ворог дістав потужного удару у відповідь по всіх фронтах, тому вимушений робити перегрупування і мобілізувати додатковий резерв. Тактична ініціатива поступово починає переходити до України", - заявив він.
За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України, основними стратегічними цілями окупантів залишаються Київ, Харків, Маріуполь. Ці міста - повністю під контролем української влади.
Миколаїв і Суми попри концентрацію тут колосальних ресурсів ворога успішно тримають оборону.
На Донецькому оперативному напрямку ворогу не вдалося просунутися.
Також російські окупанти готуються до штурмових дій у напрямку Полісся та Сіверська.
"Московіти не полишають надії блокувати Київ. Але все це марно", - додав він.
У ставки верховного головнокомандувача, яку очолює президент України Володимир Зеленський вичерпна інформація і повна картина планів та намірів командування військ країни-терориста.
"Ситуація напружена, проти нас Кремль сконцентрував безпрецедентну в сучасній історії кількість військової техніки - тисячі тонн броньованого металу, який буде знищений і спалений. Так що у нас, дорогі друзі, ще дуже багато роботи! Слава Україні і смерть ворогам!" - підсумував Данілов.
Раніше Олексій Данілов заявив, що працівники ФСБ "здали" кадирівців, які хотіли ліквідувати Зеленського.
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