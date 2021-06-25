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Кремль про санкції України проти Міллера: а хто підписуватиме контракт на газ?

Автор: РБК-Україна

Російська влада відреагувала на новину про те, що Україна продовжила санкції проти глави "Газпрому" Олексія Міллера. Зокрема, в Кремлі задаються питанням, хто тепер буде підписувати контракт на газ.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

Він зазначив, що вчора Україна продовжила і ввела нові санкції щодо різних російських компаній. На його думку, це як мінімум дивно на тлі розмов про можливу зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна.

"Якщо розглядати ці кроки як обрубування хвостів перед зустріччю щоб її не допустити, тут можна зрозуміти кроки Києва. Україна зацікавлена в транзиті газу, але оголошує санкції щодо Міллера. А хто буде підписувати контракт?",- сказав Пєсков.

Відзначимо, Міллер знаходиться під українськими санкціями ще з весни 2018 року, а вчора їх продовжили ще на три роки.

При цьому в грудні 2019 року ніщо не завадило йому підписати контракт на транзит газу по українській ГТС.

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Володимир ПутінГазпромКремльСанкції