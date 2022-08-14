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Кремль розганяє фейки про "марну" допомогу Україні від США: в РНБО спростували

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Київ, Неділя 14 серпня 2022 10:28
Кремль розганяє фейки про "марну" допомогу Україні від США: в РНБО спростували Фото: Кремль розганяє фейки про "марну" допомогу Україні від США (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Кремлівська пропаганда цього тижня через іноземних спікерів та медіа поширювала чергові фейки. Цього разу, зокрема, про "марність" підтримки України Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Так, співзасновник групи Pink Floyd Р.Уотерс в інтерв'ю CNN звинуватив президента США Джо Байдена у тому, що він "не намагається вмовити президента України Володимира Зеленського" сісти за стіл перемовин із Росією. Також співак додав, що нібито НАТО "спровокувало" російського диктатора Володимира Путіна на війну з Україною.

Крім того, американський журналіст Б.Свонн наполягає на тому, що громадяни США "даремно платять за "демократію" в Україні" і нібито санкції проти РФ "не діють".

Також видання The American Conservative опублікувало матеріал відомого своєю співзвучною пропаганді РФ риторикою експерта Д.Бендоу, в якому той наголошує, що заклики Зеленського про визнання Росії державою-спонсором тероризму нібито "лише ускладнюють перемовини з Кремлем".

В РНБО пояснюють, що на тлі успіхів українських військових ворог намагається тимчасово "заморозити" конфлікт, змусивши Україну сісти за стіл перемовин на вигідних для Москви умовах.

Нагадаємо, нещодавно російські пропагандисти почали поширювати фейки про те, що обстріли ЗСУ Каховської ГЕС нібито можуть створити ядерну катастрофу.

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Кремль фейки
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