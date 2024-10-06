В частности, аналитики пишут, что правительство РФ планирует выделить 90 млрд рублей (948 млн долларов) на единовременные выплаты за заключение военного контракта с Минобороны РФ в период с 2025 по 2027 год. Это свидетельствует о том, что Кремль планирует и дальше полагаться на текущие усилия по криптомобилизации, чтобы удовлетворить потребности в живой силе для войны в Украине. Москва будет делать это до тех пор, пока система криптомобилизации работает.

ISW отмечает, в РФ в настоящее время предлагают единовременную выплату за подписание военного контракта в размере 400 000 рублей или же 4200 долларов (в дополнение к той, которую предлагают региональные правительства, а предложения некоторых из них превысили уже 1 млн рублей). Это позволяет предположить, что Кремль намерен набрать 225 000 новых солдат через контрактную службу в период с 2025 по 2027 год при условии сохранения текущих темпов. Однако, это маловероятно, учитывая, что темпы с 2022 года постоянно растут.

Также в отчете сказано, что власти РФ в последние месяцы значительно увеличили финансовые стимулы. Согласно сообщениям, они выражали обеспокоенность тем, что текущие усилия по набору дают все меньше результатов. Однако, даже существующие усилия по набору живой силы говорят о том, что они были недостаточными для поддержания последовательного формирования новых сил, на которые полагаются военные РФ для поддержания наступательного темпа в Украине.

По оценке ISW, существуют среднесрочные и долгосрочные ограничения на количество новобранцев, которые могут быть получены в результате российской компании по криптомобилизации. При этом, усиление финансовых стимулов вряд ли существенно устранит эти ограничения.

Согласно выводам аналитиков, российский диктатор Владимир Путин по-прежнему остается сторонником компании по криптомобилизации, чтобы избежать объявления еще одного одного раунда частичной мобилизации, как сделал это в 2022 года. В то же время, он сохраняет за собой возможность ее объявить.

ISW считает, что Путин и командование РФ, скорее всего, не хотят соглашаться на снижение интенсивности российских боевых действий в Украине. Они рассматривают сохранение инициативы на всем театре военных действий как стратегический императив.

При этом остается неясным, ответит ли Путин еще одним раундом мобилизации, если столкнется с еще одним кризисом, аналогичным или более серьезным, чем кризис который был осенью 2022 года.