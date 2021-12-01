Кремль про визнання "ЛДНР": зараз важко прогнозувати

У президента Росії Володимира Путіна не беруться прогнозувати терміни визнання окупованих районів Донецької та Луганських областей як "незалежних республік". На сьогодні процес мирного врегулювання затягується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Зокрема, прес-секретарю президента Росії Дмитру Пєскову поставили запитання, чи може Москва визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки"

"Ви знаєте, що такого визнання досі не було, вони залишаються самопроголошеними республіками, але ми бачимо, що процес врегулювання цього внутрішньоукраїнського конфлікту затягується, за багатьма параметрами заходить у глухий кут, тому які перспективи будуть у цих республік, зараз прогнозувати взагалі важко", - зазначив він.