RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кремль про визнання "ЛДНР": зараз важко прогнозувати

Автор: Юлія Бойко

У президента Росії Володимира Путіна не беруться прогнозувати терміни визнання окупованих районів Донецької та Луганських областей як "незалежних республік". На сьогодні процес мирного врегулювання затягується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Зокрема, прес-секретарю президента Росії Дмитру Пєскову поставили запитання, чи може Москва визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки"

"Ви знаєте, що такого визнання досі не було, вони залишаються самопроголошеними республіками, але ми бачимо, що процес врегулювання цього внутрішньоукраїнського конфлікту затягується, за багатьма параметрами заходить у глухий кут, тому які перспективи будуть у цих республік, зараз прогнозувати взагалі важко", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко вперше визнав окупований Крим "де-факто і де-юре російським".

Зазначимо, ще рік тому у Путіна вважали недоцільними розмови про визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська ФедераціяДНРЛНР