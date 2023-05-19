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Кремль прислал на границу с Украиной элитные подразделения ГРУ РФ для диверсий, - ЦНС

Фото: Кремль прислал на границу с Украиной элитные подразделения ГРУ РФ для диверсий (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На границу с Украиной, в село Теткино (Курская область РФ), оккупанты прислали элитные подразделения разведки, подчиняющиеся российскому ГРУ для проведения диверсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Основные задачи: контрдиверсионная деятельность в пограничной полосе после удачных операций партизан, проведение диверсий и поднятие боевого духа у деморализованных подразделений ВС РФ вдоль границы", - говорится в сообщении Центра.

В частности, по данным подполья, туда прибыли группы специального назначения 3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения (Тольятти, Самарская область) и 22-й отдельной гвардейской бригады специального назначения (Степной, Ростовская область).

Отметим, Курская область РФ с юго-западной и западной стороны граничит с Сумской областью Украины. При чем Белопольская и Юнаковская общины Сумской области, что находятся в приграничье с РФ, страдают от постоянных обстрелов.

Как сообщалось, число диверсий в самой России резко выросло в мае. Всего с начала года произошло более 50 попыток диверсий, причем почти 25% из них произошли только за 13 дней последнего весеннего месяца.

В частности, буквально 18 мая Россия обвинила Украину в очередной так называемой "атаке дронов". Россияне заявили, что два беспилотника якобы пытались атаковать Курскую область.

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