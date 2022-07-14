Кремль наказав регіонам формувати "добровольчі батальйони" замість мобілізації, - ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль наказав регіонам РФ формувати "добровольчі батальйони" для участі у війні в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Ймовірно, Кремль наказав російським регіонам формувати добровольчі батальйони для участі в російському вторгненні в Україну замість оголошення часткової або повної мобілізації в Росії.
Російські ЗМІ повідомили, що за 6-місячний контракт чоловікам у РФ пропонують зарплату від 3750 до 6000 доларів США.
Також росЗМІ підтвердили створення або розгортання так званих добровольчих батальйонів в Курській області, Приморському краю, Республіці Башкортостан, Республіці Чувашія, Чечні, Республіці Татарстан, місті Москва, Пермській, Нижньогородській і Оренбурзькій областях і формувань добровольчих підрозділів в Тюменській області.
Аналітики інституту відзначають, що батальйони можуть сформуватися з 34 тисяч новоприбулих військовослужбовців, якщо кожен регіон РФ створить хоча б одну військову частину чисельністю 400 осіб.
Ключові висновки аналітиків ISW:
- Ймовірно, Кремль наказав російським регіонам сформувати добровольчі батальйони для відправки в Україну.
- Російські війська провели невдалі наземні штурми на північ від Слов'янська і навколо Бахмута.
- Окупанти продовжували наносити авіаційні та артилерійські удари в районі Сіверська та на захід від Донецька.
- Загарбники продовжували атакувати українські залізничні лінії на східному напрямку.
- Російські війська здійснили обмежені і безуспішні наземні наступи на північ від міста Харкова.
- Сили РФ надають перевагу оборонним операціям на південному напрямку, оскільки українські сили продовжували обстрілювати ворожі склади боєприпасів.
- Російська окупаційна влада посилює матеріальну підтримку цивільних осіб, які працюють в окупованій Україні.
- Ймовірно, російська окупаційна влада висуває умови для примусового переселення українських дітей з нещодавно окупованих територій до Криму.
Варто зауважити, що раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про можливе оголошення Росією війни або мобілізації вже 15 Липня. Саме в цей день пройдуть позачергові засідання Держдуми і Ради Федерації, на яких розглянуть "важливі урядові ініціативи".
При цьому в українській розвідці вважають, що Росія не буде оголошувати війну або мобілізацію всередині країни найближчим часом.
Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, з початку війни Росія втратила близько 37 570 солдатів.
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