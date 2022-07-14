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Кремль наказав регіонам формувати "добровольчі батальйони" замість мобілізації, - ISW

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Москва, Четвер 14 липня 2022 05:12
Кремль наказав регіонам формувати "добровольчі батальйони" замість мобілізації, - ISW Фото: Кремль наказав регіонам формувати "добровольчі батальйони" замість мобілізації (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль наказав регіонам РФ формувати "добровольчі батальйони" для участі у війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Ймовірно, Кремль наказав російським регіонам формувати добровольчі батальйони для участі в російському вторгненні в Україну замість оголошення часткової або повної мобілізації в Росії.

Російські ЗМІ повідомили, що за 6-місячний контракт чоловікам у РФ пропонують зарплату від 3750 до 6000 доларів США.

Також росЗМІ підтвердили створення або розгортання так званих добровольчих батальйонів в Курській області, Приморському краю, Республіці Башкортостан, Республіці Чувашія, Чечні, Республіці Татарстан, місті Москва, Пермській, Нижньогородській і Оренбурзькій областях і формувань добровольчих підрозділів в Тюменській області.

Аналітики інституту відзначають, що батальйони можуть сформуватися з 34 тисяч новоприбулих військовослужбовців, якщо кожен регіон РФ створить хоча б одну військову частину чисельністю 400 осіб.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Ймовірно, Кремль наказав російським регіонам сформувати добровольчі батальйони для відправки в Україну.
  • Російські війська провели невдалі наземні штурми на північ від Слов'янська і навколо Бахмута.
  • Окупанти продовжували наносити авіаційні та артилерійські удари в районі Сіверська та на захід від Донецька.
  • Загарбники продовжували атакувати українські залізничні лінії на східному напрямку.
  • Російські війська здійснили обмежені і безуспішні наземні наступи на північ від міста Харкова.
  • Сили РФ надають перевагу оборонним операціям на південному напрямку, оскільки українські сили продовжували обстрілювати ворожі склади боєприпасів.
  • Російська окупаційна влада посилює матеріальну підтримку цивільних осіб, які працюють в окупованій Україні.
  • Ймовірно, російська окупаційна влада висуває умови для примусового переселення українських дітей з нещодавно окупованих територій до Криму.

Варто зауважити, що раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про можливе оголошення Росією війни або мобілізації вже 15 Липня. Саме в цей день пройдуть позачергові засідання Держдуми і Ради Федерації, на яких розглянуть "важливі урядові ініціативи".

При цьому в українській розвідці вважають, що Росія не буде оголошувати війну або мобілізацію всередині країни найближчим часом.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, з початку війни Росія втратила близько 37 570 солдатів.

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