Кремль вдається до теми антисемітизму, щоб очорнити Україну, - Держдеп

Наратив про "денацифікацію"

Президент Росії Володимир Путін назвав "денацифікацію" України однією з причин повномасштабного вторгнення, а державні ЗМІ та пропагандисти у своїх заявах закликають "денацифікувати" все населення.

Таким чином, експлуатуючи пам'ять про жахи нацизму у Другій світовій війні, Кремль намагається демонізувати Україну в очах своєї громадськості і всього світу. Для цього проводяться хибні паралелі між агресією проти України і радянською боротьбою з нацистською Німеччиною. Остання досі використовується в пропаганді як маркер нібито особливої ролі росіян.

На сьогодні понад 140 авторитетних світових істориків засудили ототожнення української держави з нацистським режимом. Міжнародне співтовариство вважає пропаганду Москви морально огидною та глибоко образливою для справжніх жертв нацизму.

Єврейське коріння Зеленського

Російська пропаганда в результаті не змогла продати привід про "денацифікацію" за кордон. Більш того, все частіше вдається до безглуздих і суперечливих виправданнь.

Зокрема, коли критики цієї ідеї говорять про те, що президент України Володимир Зеленський сам є євреєм, члени сім'ї якого стали жертвами Голокосту, Кремль намагається делегітимізувати його єврейство, а також применшити роль антисемітизму в нацистській ідеології.

Наприклад, колишній президент Росії Дмитро Медведєв стверджує, що Зеленський нібито втратив свою єврейську ідентичність. А топ-пропагандист Володимир Соловйов взагалі засумнівався в єврейських коренях Зеленського.

У травні 2022 року далі за всіх зайшов міністр закордонних справ Сергій Лавров, який навмисно маніпулював темою Голокосту, заявивши, що у Адольфа Гітлера нібито була єврейська кров. А заява про те, що "найзатятіші антисеміти зазвичай є євреями" призвела до того, що Ізраїль вимагав вибачень за обурливі слова.

При цьому задовго до заяви Лаврова колишній економічний радник президента Путіна Сергій Глазьєв взагалі звинуватив Зеленського в нібито планах замінити російськомовне населення ізраїльськими євреями.

Відхід в "русофобію"

Після одіозних слів Лаврова російська пропаганда сконцентрувалася на наративі про те, що нацизм не завжди має на увазі антисемітизм і може відображати так звану "русофобію". Крім того, почастішали спроби дискредитувати ізраїльських лідерів.

Наприклад, пов'язане з російською розвідкою видання One World назвало критиків Лаврова "гітлерівськими расистами" через припущення, що "етнорелігійна ідентичність при народженні" зумовлює політичні погляди.

Звинувачення в нацизмі як метод пропаганди

У червні Служба безпеки України опублікувала звіт російської ФСБ про те, які треба просувати тези у військових інтересах. Сама ФСБ дійшла висновку, що термін "денацифікація" є неадекватним. Натомість пропонується звинувачувати українських націоналістів у нібито вбивстві дітей на Донбасі.

ФСБ також закликала створити мережу пропагандистів для поширення фальсифікацій. У тому числі з використанням російських і українських ветеранів Другої світової війни в постановочних відеороликах, учасники яких закликали б Росію "зупинити фашизм" в Україні.

Зрештою, ФСБ рекомендувала створити "антифашистські" групи на пострадянському просторі і атакувати Євросоюз дезінформацією про те, що життя в Європі погіршується через її підтримку "українських нацистів".

Безсовісна брехня

Російський президент Володимир Путін та його апарат використовують історичну пам'ять про радянську боротьбу проти нацистської Німеччини, щоб сфабрикувати привід для жорстокої війни проти України. У своїх цілях Кремль використовує страждання і жертви всіх тих, хто пережив Другу світову війну і Голокост.

При цьому Кремль відволікає увагу від важливих глобальних зусиль в боротьбі з антисемітизмом і замість цього пропагує одну з найпідступніших форм антисемітизму - спотворення Голокосту. В умовах зростання антисемітизму в усьому світі вкрай важливо, щоб всі звернули увагу на цей особливо згубний вид російської дезінформації.