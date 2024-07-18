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Кремль усилил запреты для оппозиции и критиков войны против Украины, - британская разведка

Фото: Кремль закроет доступ к YouTube для жителей России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Правительство России инициировало дальнейшие ограничения на использование цифровых телекоммуникаций в России. Это делается для блокировки доступа к правдивой информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

В частности, российские власти начали замедлять трафик в приложении для зашифрованных сообщений WhatsApp. Публичное объяснение состоит в том, чтобы ограничить возможности экстремистских группировок общаться. По определениям российского правительства, это, вероятно, также включает ограничение возможностей активистов оппозиции и тех, кто выступает против войны в Украине, организовываться и общаться.

Кроме того, 12 июля российские независимые СМИ сообщили, что сбой в работе YouTube произошел из-за преднамеренного замедления трафика со стороны российского правительства. Сообщается, что Кремль, скорее всего, полностью заблокирует YouTube в сентябре 2024 года. YouTube относительно популярен в России и использовался активистами оппозиции, в первую очередь покойным Алексеем Навальным, для распространения критики в адрес российского правительства.

По данным британской разведки, как и недавний запрет независимых СМИ и ограничение других средств защищенной связи, эти меры представляют собой ускорение давней тенденции усиления государственного контроля над доступом к СМИ и информации в России.

"Эти ограничения доступа к платформам социальных сетей, вероятно, призваны гарантировать, что российское население сможет получить доступ только к СМИ, которые соответствуют идеологии, контролируемой правительством. Ограничивая более безопасные средства частного общения, правительственный надзор за потенциальными инакомыслящими облегчится и создаст атмосферу страха и самоцензуры среди тех, кто может критиковать режим", - отмечают в Минобороны Британии.

 

Напомним, по данным "Левада-Центра", абсолютное большинство жителей России (75%) поддерживают войну с Украиной. Большинство опрошенных (71%) поддержали бы решение Путина, если бы "на этой неделе" он решил прекратить войну с Украиной. Однако, если бы Путин решил прекратить войну при условии возвращения захваченных территорий, то в этом случае его решение поддержали бы 30% жителей России.

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