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Кремль усилил репрессии против жителей России максимума со сталинских времен, - ООН

Фото: репрессии против любителей Сталина увеличились после начала войны (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Репрессии против жителей России резко возросли после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в прошлом году, достигнув уровня, невиданного со сталинских времен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Уровень репрессий против независимых СМИ гражданского общества и вообще против всех, кто выражает инакомыслие… является беспрецедентным в новейшей истории", - заявила специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в России Мариана Казарова журналистам в Женеве.

Представляя выводы своего первого доклада, она выразила сожаление по поводу "огромных репрессий" Москвы в отношении критиков с момента начала войны в феврале 2022 года.

"Гражданское общество в России закрыто властями", - заявила она журналистам.

Она добавила, что "репрессии очень сложны", и практически каждую неделю появляются новые законы, "чтобы подавить" любую форму критики или инакомыслия.

Отношение жителей России к Сталину и к войне

По данным "Левада-центра", отношении жителей России к Сталину значительно улучшилось за последние годы. На территории России между 2012 и 2023 годами доля положительно воспринимающих Сталина выросла с 28% до 63%.

Поддержка жителей России войны против Украины остается стабильно высокой с февраля прошлого года. В августе 2023 года поддержка войны сохранилась на уровне 70%. Против войны высказываются около 20%.

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Российская ФедерацияСталинООН