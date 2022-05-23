ru ua
Пн, 23 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кремль про замах на "мера" Енергодара: зобов'язує бути напоготові

Новость на русском →
Москва, Понеділок 23 травня 2022 13:38
Кремль про замах на "мера" Енергодара: зобов'язує бути напоготові Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Ілона Свиридова

Замах на фейкового "мера" Енергодара Андрія Шевчика зобов'язує російські окупаційні війська бути напоготові. У Кремлі вважають даний інцидент терактом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

За його словами, такі методи застосовують нібито лише "націоналістичні елементи",

"Це зобов'язує наших військових бути напоготові і вживати превентивних заходів щодо недопущення повторення таких терактів. Мета операції - боротьба з цими націоналістичними елементами", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, вранці 22 травня в окупованому Енергодарі невідомі влаштували вибух у під'їзді самопроголошеного "мера" Андрія Шевчика. В результаті був поранений він і два його охоронці, постраждалих відвезли в лікарню.

Російська сторона підтвердила сам факт замаху, додавши, що Шевчик отримав легкі поранення.

Фейковий "мер" захопив владу в Енергодарі на третій день російського вторгнення. До цього був депутатом від партії "Опозиційна платформа - За життя".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Кремль Энергодар Вибух Війна Росії проти України
NEWS
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
DAILY
Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення