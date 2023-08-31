Кремль планирует к середине сентября вывезти большинство "вагнеровцев" в Африку, - ЦНС

По замыслу России, "вагнеровцы" покинут Беларусь и уедут в Нигер, Ливию, Судан, Мали, ЦАР и Мозамбик. Во всех этих странах Кремль имеет свои колониальные и геополитические интересы и поддерживает либо хунту, либо мятежников.

Тем временем, меньшая часть террористов останется инструктировать спецподразделения МВД Беларуси для противодействия возможному мятежу против диктатора Александра Лукашенко или подпишет контракт с Минобороны РФ на войну против Украины.

Смерть Пригожина

23 августа самолет ЧВК "Вагнера" разбился недалеко от резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае. Тогда погибли десять человек. Российские власти утверждают, что среди пассажиров был Евгений Пригожин.

Он умер через два месяца после того, как устроил короткий мятеж, ставший самым большим вызовом правлению Путина с момента его прихода к власти в 1999 году.

Предводителя наемников тайно похоронили на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге 29 августа.

При этом в Белом доме намекают, что Путин может быть причастен к гибели Пригожина, поскольку Кремль имеет долгую историю убийства оппонентов.

"Вагнеровцы" в Африке

Россия сохраняет влияние на страны Африки посредством пропаганды и боевиков ЧВК "Вагнера".

В частности, часть наемников, которых перебросили в Беларусь, решила подписать контракты и уехать в Африку из-за отсутствия финансирования со стороны РФ.