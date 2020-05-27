Кремль передумав віддавати під приватизацію кримський винзавод "Масандра"

Фото: винзавод Масандра (wikipedia.org)

Раніше підконтрольна Кремлю "влада" збиралася віддати підприємство у приватні руки

Підконтрольна Росії "влада" анексованого Криму заявила, що не збирається віддавати під приватизацію підприємство з виробництва вин "Масандра". Воно буде власністю окупованого півострова.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Вартість винзаводу, який збиралися приватизувати, оцінили в 627,4 мільйона рублів (238 млн гривень). При цьому колекція вин "Масандра" (близько одного мільйона пляшок) є найбільшою у світі й занесена в 1998 році в Книгу рекордів Гіннесса.

"Приватизація підприємства планується шляхом перетворення його у господарське товариство, власником 100% частки якого стане Республіка Крим. Підприємство буде реорганізовано з унітарного в господарське товариство. Таким чином, нині питання про відчуження майна не розглядається", - повідомила голова так званого "міністерства майнових і земельних відносин Криму" Анна Анюхіна.

За її словами, реорганізацію проводять на підставі російських законів "Про державні та муніципальні унітарні підприємства" та "Про захист конкуренції".

Раніше повідомлялося, що "влада" анексованого півострова збирається віддати підприємство під приватизацію.

Відзначимо, у 2016 році підконтрольне Росії керівництво винзаводу "Масандра" за перше півріччя продало 7,5 тисяч пляшок колекційного вина на 664,6 тис. доларів.

У тому ж році "директор" підприємства відкрив унікальне колекційне вино Херес-де-ла-Фронтера врожаю 1775 року вартістю близько 100 тис. доларів на честь приїзду екс-прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берслусконі на півострів, якого запросив президент РФ Володимир Путін.

Пізніше українська прокуратура відкрила кримінальну справу у зв'язку з інцидентом, оскільки вино було національним та історичним надбанням України. Згодом суд дозволив заарештувати підконтрольного Кремлю директора "Масандри".

Раніше РБК-Україна писало, що підприємство експортує вина в так звані "ЛДНР" і налагодило експорт у Білорусь.

Нагадаємо, після анексії Криму Росією в березні 2014 року так звана "влада" "націоналізувала" близько 480 підприємств і організацій на території півострова. Україна подала позови в міжнародні суди, де вимагає як компенсацію не тільки гроші, але і російське закордонне майно.

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Автор: Максим Зайченко