Кремль про відносини з Україною: "русофобські антитіла" пройдуть швидко

Російська влада сподівається, що "русофобські антитіла" в Україні пройдуть швидко і відносини між країнами нормалізуються. У Кремлі впевнені, що антиросійські настрої нібито насаджуються штучно.

Про це в інтерв'ю телеканалу RT заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, у Кремлі вважають українців і росіян спорідненими народами, але при цьому не братніми. Він також звинуватив українську владу в "провокації ворожих відчуттів у свого народа".

"Ми не думаємо, що це такий довгостроковий антиросійський імунітет. Ні, він не може бути довгостроковим. Ці антитіла пройдуть швидко. Штучно насаджені русофобські антитіла пройдуть швидко", - додав Пєсков.

Він також відзначив успіх ОПЗЖ на місцевих виборах в Україні.

"До речі, недавні вибори та підсумки цих місцевих виборів якраз і показали, що антитіла-то й не такі вже сильні", - підкреслив Пєсков.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що Москві треба готуватися до пом'якшення санкцій проти України.

Він також заявив про готовність до відновлення відносин з Україною.