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Кремль назвав "втручанням" ініціативу Конгресу США не визнавати Путіна

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Москва, П'ятниця 19 листопада 2021 14:37
Кремль назвав "втручанням" ініціативу Конгресу США не визнавати Путіна Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

У президента Росії Володимира Путіна відреагували на проект резолюції Конгресу США про невизнання його після 2024 року. У Кремлі вважають це втручанням у внутрішні справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський РБК.

"Кожен раз нам здається, що нічого більш безглуздого, нічого більш агресивного, недружнього і неконструктивного з того боку океану більше прийти не може. І кожен раз ми помиляємося. Приходить, на жаль", - зазначив Пєсков.

За його словами, це є доказом втручання США у справи інших країн.

"Ми вважаємо неприйнятними подібні ініціативи конгресменів, вважаємо це втручанням у наші справи і переконані, що тільки росіяни можуть визначати, хто і коли повинен бути президентом РФ. Жодна інша країна світу, парламентарії жодної іншої країни світу не можуть претендувати на це", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що конгресмени Стів Коен і Джо Вілсон внесли в Палату представників резолюцію про невизнання Путіна президентом Росії, якщо він візьме участь у виборах 2024 року.

Зазначимо, до цього Путін говорив, що поки не прийняв рішення про свою участь у виборах в 2024 році.

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Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки
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