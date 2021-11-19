Кремль назвав "втручанням" ініціативу Конгресу США не визнавати Путіна
У президента Росії Володимира Путіна відреагували на проект резолюції Конгресу США про невизнання його після 2024 року. У Кремлі вважають це втручанням у внутрішні справи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський РБК.
"Кожен раз нам здається, що нічого більш безглуздого, нічого більш агресивного, недружнього і неконструктивного з того боку океану більше прийти не може. І кожен раз ми помиляємося. Приходить, на жаль", - зазначив Пєсков.
За його словами, це є доказом втручання США у справи інших країн.
"Ми вважаємо неприйнятними подібні ініціативи конгресменів, вважаємо це втручанням у наші справи і переконані, що тільки росіяни можуть визначати, хто і коли повинен бути президентом РФ. Жодна інша країна світу, парламентарії жодної іншої країни світу не можуть претендувати на це", - додав Пєсков.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що конгресмени Стів Коен і Джо Вілсон внесли в Палату представників резолюцію про невизнання Путіна президентом Росії, якщо він візьме участь у виборах 2024 року.
Зазначимо, до цього Путін говорив, що поки не прийняв рішення про свою участь у виборах в 2024 році.