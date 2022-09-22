RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кремль хотел "перебить" мобилизацией тему обмена, а сработало наоборот, - Минобороны

Фото: заместитель главы Минобороны Анна Маляр (facebook.com/ganna maliar)
Автор: Мария Кучерявец

Российские власти хотели оглашением мобилизации 21 сентября информационно перебить тему обмена пленными. Но получили обратный и двойной эффект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в Telegram.

"Информационно Кремль пытался мобилизацией перебить тему обмена. Такая традиционная бесхитростная тактика", - написала Маляр.

По ее словам, сначала в Кремле хотели объявить мобилизацию 20 сентября, но осознали, что технологически целесообразнее об этом сообщать в день обмена.

"Впрочем, сработало это наоборот - удвоился информационный эффект. Никакого поглощения или перебивания темы не получилось", - отметила Маляр.

Напомним, ночью стало известно, что Украина и РФ провели самый масштабный обмен пленными, вернув домой 215 украинцев , среди которых и защитники "Азовстали". Взамен же было передано кума Путина Виктора Медведчука и 55 оккупатнов.

Добавим, впоследствии стало известно, что в рамках обмена домой вернули наших воинов, переживших теракт в Оленовке Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
КремльОбмен пленными