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Кремль не хочет проводить новую волну мобилизации в России, - ISW

Воскресенье 22 сентября 2024 05:56
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Кремль не хочет проводить новую волну мобилизации в России, - ISW Фото: власти России не стремятся объявлять новую волну мобилизации (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Власти Российской Федерации побаиваются объявлять новый раунд мобилизации из-за вероятной острой негативной реакции населения на такое решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете отмечается, что Кремль не смог полностью подавить локальные протесты, организованные женами российских мобилизованных военнослужащих с момента объявления частичной мобилизации 21 сентября 2022 года.

В субботу, 21 сентября 2024 года, - во вторую годовщину объявления частичной мобилизации, - группа жен мобилизованных российских солдат организовала протест перед штаб-квартирой Минобороны и требовала встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым.

Российское оппозиционное издание "Мобилизационные новости" сообщило, что министр не встретился с протестующими, а группа провокаторов сорвала акцию, словесно оскорбляя и пытаясь разогнать женщин. Издание утверждает, что этих провокаторов для разгона протеста, вероятно, отправило Минобороны РФ.

"По оценке ISW, российские власти не желают проводить очередной раунд частичной или всеобщей мобилизации из-за страха президента России Владимира Путина перед общественной реакцией на принудительный призыв в запас", - говорится в отчете.

Антимобилизационные протесты в России

В январе этого года в Башкирии прошел один из самых масштабных протестов с начала полномасштабной войны в Украине. Люди вышли чтобы защитить местного активиста, которого силовики задержали и обвинили в "разжигании межнациональной розни".

3 февраля в Москве состоялась акция протеста жен мобилизованных мужчин. Митинг был организован по случаю 500 дней с начала частичной мобилизации, объявленной Путиным в сентябре 2022 года. Некоторых участников митинга задержала полиция, а информация о нем была скрыта от официальных СМИ.

Позже протесты повторились в Москве и начали набирать обороты в других городах России.

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