Кремль готує нову брехню, аби приховати звірства в Україні, - МЗС Британії
У Міністерстві закордонних справ Великобританії попереджають, що Кремль готує нову брехню, аби приховати звірства російських військових в Україні. Відомство пропонує надати всю необхідну допомогу, щоб притягнути винних до відповідальності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку МЗС Великобританії.
"Ми знаємо, що Кремль готує нову брехню, щоб пояснити звірства над мирним населенням в Україні. Ці спроби приховати жахливі акти насильства не стримають слідчих", - йдеться в повідомленні.
Там також зазначили, що є незаперечні докази численних звірств російських військ проти цивільного населення в Україні та цивільної інфраструктури та додали, що "війна Путіна побудова на брехні".
"Великобританія пропонує фінансування, персонал і військову експертизу, щоб притягнути винних до відповідальності", - резюмували в МЗС.
Нагадаємо, в Київській області виявили уже 900 тіл цивільних осіб, які були вбиті російськими військовими. Найбільше жертв у Бучі.
Тим часом українська розвідка оприлюднила дані російського командування, причетного до воєнних злочинів проти України в Маріуполі та Київській області.
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