"Кременчуг" выиграл регулярный хоккейный чемпионат: определились пары плей-офф

"Кременчуг" набрал 72 очка в основной сетке турнира. Команда Александра Савицкого одержала 24 победы и потерпела только шесть поражений.

Вторым с отставанием в два очка финишировал херсонский "Днепр". Также в плей-офф чемпионата пробились столичный "Сокол" (66 очков) и калушский "Легион" (39). Еще для двух коллективов – "Киева" и "Харьковских Берсерков" – сезон 2022/23 завершился.

Теперь победитель регулярного чемпионата в 1/2 финала встретится с "Легионом". Серия до трех побед старует на кременчугской арене "Айсберг" двумя матчами (13 и 14 марта). В свою очередь "Днепр" примет "Сокол" в Калуше (12 и 13 марта).

В прошлом году чемпионом Украины стал столичный гранд. "Соколята" завоевали титул "в кабинетах", поскольку сезон 2021/22 не завершили из-за полномасштабного вторжения РФ. На момент остановки чемпионата "Сокол" шел в лидерах с 10-очковым гандикапом перед "Кременчугом".

Пары 1/2 финала чемпионата Украины по хоккею 2022/23: