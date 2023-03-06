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"Кременчуг" выиграл регулярный хоккейный чемпионат: определились пары плей-офф

Фото: "Кременчуг" получил соперника по полуфиналу чемпионата Украины (facebook.com/hckremenchuk2010)
Автор: Антон Федорцив

Регулярный сезон чемпионата Украины по хоккею 2022/23 завершился победой "Кременчуга". Четыре лучших команды первенства разыграют титул в плей-офф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.

"Кременчуг" набрал 72 очка в основной сетке турнира. Команда Александра Савицкого одержала 24 победы и потерпела только шесть поражений.

Вторым с отставанием в два очка финишировал херсонский "Днепр". Также в плей-офф чемпионата пробились столичный "Сокол" (66 очков) и калушский "Легион" (39). Еще для двух коллективов – "Киева" и "Харьковских Берсерков" – сезон 2022/23 завершился.

Теперь победитель регулярного чемпионата в 1/2 финала встретится с "Легионом". Серия до трех побед старует на кременчугской арене "Айсберг" двумя матчами (13 и 14 марта). В свою очередь "Днепр" примет "Сокол" в Калуше (12 и 13 марта).

В прошлом году чемпионом Украины стал столичный гранд. "Соколята" завоевали титул "в кабинетах", поскольку сезон 2021/22 не завершили из-за полномасштабного вторжения РФ. На момент остановки чемпионата "Сокол" шел в лидерах с 10-очковым гандикапом перед "Кременчугом".

Пары 1/2 финала чемпионата Украины по хоккею 2022/23:

  • "Кременчуг" – "Легион"
  • "Днепр" – "Сокол"

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