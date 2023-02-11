"Кременчуг" в битве лидеров хоккейного чемпионата обыграл "Сокол"

Чемпионат Украины, регулярное первенство

"Кременчуг" – "Сокол" – 7:4 (2:1, 2:3, 3:0)

Шайбы: Лялька, 04:56, 31:58, Абаджян, 10:21, 52:14, Кривошапкин, 26:01, Андрющенко, 53:24 – Говорушко, 10:59, 25:36, Чердак, 22:39, Качан, 32:53

Хозяева льда повели в счете уже на 5-й минуте, когда Лялька результативно сыграл на добивании. А еще через пять минут кременчужане удвоили преимущество – Абаджян вовремя подставил клюшку под бросок от синей линии. Но в ответной атаке Говорушко на "пятаке" замкнул передачу Куцевича.

На старте же второго периода "Сокол" вообще вырвался вперед. Сначала Чердак в борьбе с защитниками классно развернулся и пробил мимо Кучера. А впоследствии Говорушко в контратаке киевлян эффектно пользовался выходом 1 в 0.

Но "Кременчуг" начал с центра площадки и сравнял счет после сольного прохода Кривошапкина. На льду начались качели. Лялька оформил дубль, отобрав шайбу у ворот "Сокола" и переиграв Дьяченко. Столичный гранд организовал свой ответ – Качан отправил шайбу в пустые ворота после зрелищной атаки веером от левого борта к дальней стойке.

Третий период стал бенефисом "Кременчуга". Хозяева забросили три шайбы. Абаджян и Андрющенко реализовали большинство, а затем Кругляков довел преимущество команды Александра Савицкого до трех шайб. Благодаря этому успеху "Кременчуг" обошел "Сокол" в турнирной таблице, набрав 51 очко (22 матча). Столько же набрал херсонский "Днепр" (22), а у киевлян на пункт меньше (23).