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У Кременчуці закрили лікарню через хворих коронавірусом медиків

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 16:25
У Кременчуці закрили лікарню через хворих коронавірусом медиків
Фото: ЦРЛ Кременчука (kremen.gov.ua)

Більше половини всіх хворих в місті - працівники лікарні та члени їх сімей

У Кременчуці (Полтавська область) закривають центральну районну лікарню у зв'язку з великою кількістю хворих коронавірусом COVID-19 серед працівників цього медзакладу. Про це повідомили в Кременчуцькому міськраді.

Повідомляється, що з 85 підтверджених захворювань, 43 - медпрацівники ЦРЛ та члени їх сімей.

"Вчора в Центральну районну лікарню приїжджала комісія з обласного департаменту охорони здоров'я, і було прийнято рішення про закриття лікувального закладу до стабілізації ситуації щодо захворювання працівників закладу на COVID-19 і проведення дезінфекції всіх приміщень лікарні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Кременчуці у рамках ослаблення карантину з 12 травня запускають міський транспорт. При цьому пільговий проїзд буде заборонено до 22 травня.

Також повідомлялося, що в Івано-Франківській області коронавірусом заразилися 236 медпрацівників. При цьому 89 випадків зараження зафіксували у медиків обласного центру та 147 - у медиків районних установ. Всього в області 1015 інфікованих COVID-19.

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