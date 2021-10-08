У Кременчуці почали зводити пірси для будівництва майбутнього "мегамосту"

"Вони будуть використовуватися для доставки матеріалів та обладнання під час робіт в рамках будівництва нового мосту. Напередодні стартувало заглиблення сталевих трубчастих паль для улаштування пірса на лівому березі Дніпра", - йдеться у повідомленні Служби.

Кременчуцький міст протяжністю 3 км буде вантовим з 4 смугами руху (по дві в кожному напрямку). Підтримуватимуть споруду одразу 2 пілони.

Роботи виконує турецька компанія DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. за принципом design-build. Компанія відповідальна як за розробку проєктної документації, так і за виконання робіт.

На правому березі Дніпра Кременчуцький міст буде сполучатись з трасою Н-08 "Дніпро - Маріуполь" через розв’язку поблизу Літературного провулка. На лівому березі фахівці побудують транспортні розв’язки для сполучення з нинішньою вуличною мережею Кременчука, зокрема з вул. Велика Набережна.