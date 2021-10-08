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У Кременчуці почали зводити пірси для будівництва майбутнього "мегамосту"

Автор: Наталія Гурковська

У Полтавській області будівельники почали зводити пірси на місці майбутнього Кременчуцького мосту через Дніпро. Новий мостовий перехід, який запланований у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", стане альтернативою аварійному Крюківському мосту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укравтодор.

"Вони будуть використовуватися для доставки матеріалів та обладнання під час робіт в рамках будівництва нового мосту. Напередодні стартувало заглиблення сталевих трубчастих паль для улаштування пірса на лівому березі Дніпра", - йдеться у повідомленні Служби.

Кременчуцький міст протяжністю 3 км буде вантовим з 4 смугами руху (по дві в кожному напрямку). Підтримуватимуть споруду одразу 2 пілони.

Роботи виконує турецька компанія DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. за принципом design-build. Компанія відповідальна як за розробку проєктної документації, так і за виконання робіт.

На правому березі Дніпра Кременчуцький міст буде сполучатись з трасою Н-08 "Дніпро - Маріуполь" через розв’язку поблизу Літературного провулка. На лівому березі фахівці побудують транспортні розв’язки для сполучення з нинішньою вуличною мережею Кременчука, зокрема з вул. Велика Набережна.

Нагадаємо, найближчі до Кременчука автомобільні мости, які відповідають умовам сучасного руху, розташовані у радіусі 500 км. Саме тому міст у Кременчуці, який зведуть за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", матиме не лише регіональне, але й загальнонаціональне значення.

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Велике будівництво