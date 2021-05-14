У Кременчуці почали зведення мегамосту через Дніпро

"Починаємо реальні кроки до вирішення транспортної проблеми найбільшого промислового вузла Полтавщини", - наголошують у відомстві.

Новий міст з підходами будуватиметься паралельно до старого, розповіли в "Укравтодорі".

"Перетнути річку Дніпро у Кременчуці сьогодні можна лише Крюківським мостом. Нагадаю, що його збудовано майже 150 років назад - і зараз він вже у передаварійному стані. Міст забезпечує сполучення як автомобільного, так і залізничного транспорту: Крюківським мостом проходять дороги державного значення М-22 Полтава - Олександрія, Н-08 Бориспіль - Маріуполь та залізнична гілка", - сказав голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.

За його словами, найближчі до Кременчука автомобільні мости, які відповідають умовам сучасного руху, розташовані у радіусі 500 км, власне тому, як і Запорізькі мости, міст у Кременчуці має не лише регіональне, але й загальнонаціональне значення.

"Наше завдання - завершити проєкт за 3 роки", - наголосив Кубраков.

Довжина ансамблю нового мосту з підходами становитиме понад 3 км. Штучна споруда буде вантовою і матиме 4 смуги руху, по дві в кожному напрямку.

Контракт за принципом design-build на будівництво мосту підписано з турецькою компанією DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. Це означає, що відповідальною за розробку проєктної документації та виконавцем робіт з будівництва моста буде одна компанія.