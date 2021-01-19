З кредиторами вдалося досягти угоди про реструктуризацію всіх боргових зобов'язань, - ШУ Покровське

ШУ Покровське досягла угоди про реструктуризацію всіх боргових зобов'язань. У результаті переговорів, на підприємство був переведений лише основний борг в сумі 500 млн доларів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Переговори тривали з 2017 року, ситуація була вкрай складною. Так, згідно з умовами кредиту, ШУ Покровське виступало поручителем. Хоч цього й не було видно у звітності ШУ, у нас був істотний ризик отримати рішення лондонського арбітражу повністю проти нас. Адже заборгованість по суті була безперечною. У такому разі ШУ повинно було б погасити всю суму боргу і нарахованих відсотків. А до моменту укладення мирової угоди ця сума становила понад 1,5 млрд доларів. Таке рішення арбітражу, безумовно, привело б до банкрутства ШУП", - відзначають в компанії.

Більш того, згідно з отриманою інформацією, ШУ Покровське вдалося отримати компенсацію від основних боржників на половину суми боргу, а також узгодити розстрочку виплату кредиторам на кілька років.

Банкрутство ШУ Покровське могло призвести до катастрофічних наслідків для міста.

"На підприємстві працює 7 тис. осіб, однак у всьому виробничому ланцюжку бере участь близько 12 тисяч осіб. Втрата роботи у такої кількості людей в місті з населенням в 60 тисяч призвело б до колапсу", - підкреслили в компанії.

При цьому, після рішення арбітражу статус ШУ Покровське як поручителя змінився на статус безпосереднього боржника, у зв'язку з чим борг в сумі 500 млн доларів тепер відображено у фінансовій звітності підприємства. Це призвело до різкого погіршення фінансового стану ШУ і обвалу його чистих активів.

"Ми впевнені в тому, що з часом ШУ Покровське зможе погасити всі борги, але зараз ситуація дуже скрутна", - підкреслили виданню "Оглядач".

Нагадаємо, 15 січня позачергові збори акціонерів ПРАТ "Донецьксталь" - металургійний завод" прийняло рішення про схвалення мирової угоди (Settlement Deed) у рамках справи, що перебуває на розгляді Лондонського міжнародного арбітражного суду.

У рамках мирової угоди ПРАТ "ДМЗ" зобов'язується виплатити кредиторам суму в розмірі 835 млн доларів нарахованих і не списаних процентів за отриманого раніше кредиту, а також компенсувати ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" суму основного боргу, яку ПАТ "ШУ "Покровське" повністю виплачує кредиторів згідно з умовами мирової угоди.