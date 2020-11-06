Кредитор звинуватив Барщовського у вивезенні заставних активів групи T.B. Fruit

Львівський бізнесмен Тарас Барщовський всупереч рішенню суду міг повністю вивезти обладнання зі свого заводу в Городнє (село в Рівненській обл.) - одного з ключових в структурі групи T.B. Fruit, де вироблялися соковий концентрат і соки ТМ Galicia.

Про це повідомив представник фінансової компанії (кредитора) "Інвестохіллс Веста" Андрій Волков, передає УНІАН.

За його словами, зникнення активів виявив судовий виконавець, який прибув на завод компанії в Городнє в рамках виконання судового рішення у справі про борги групи T.B. Fruit, але зіткнувся з опором охорони.

Волков зазначає, що судовий представник отримав можливість потрапити на територію підприємства тільки після прибуття поліції, проте все обладнання було вивезено.

Представники компанії "Інвестохіллс Веста", яка вимагає стягнення боргів з бізнесу Барщовського, підозрюють, що виробничі лінії та інша техніка були переміщені на інші майданчики T.B. Fruit. "Одночасно з цим Тарас Барщовський переписав всі свої активи на родичів та інших третіх осіб", - розповів Андрій Волков.

Він підкреслив, що кредитори "Інвестохіллс Веста" надалі будуть звертати стягнення на заставні активи групи T.B. Fruit і всіляко захищати свої права в рамках правового поля.

Волков також нагадав, що 7 жовтня, під час розгляду Верховним судом, рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасовано, а справу направлено на повторний розгляд.

Таким чином, зазначає він, доводи ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" щодо фіктивності правовідносин між ТОВ "Яблуневий Дар" та ТОВ "ТБ САД" підтримано Верховним судом.

ВСУ погодився, що заяви з кредиторськими вимогами слід обов'язково розглядати з застосуванням принципів змагальності сторін у справі про банкрутство у поєднанні з детальною перевіркою підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, розмір і момент виникнення.

На думку Волкова, у попередніх інстанціях до подібних питань ставилися формально, що дозволяло Барщовському забезпечувати фіктивне банкрутство та видавати власні компанії за чужі. Верховний суд також визнав таке банкрутство фіктивним.

Нагадаємо, постановою Північного апеляційного господарського суду від 28 вересня по справі №873/91/20 відмовлено Барщовській Світлані Степанівні - дружині Тараса Барщовського - в задоволенні заяви про скасування рішення постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації "Союз інвесторів України" від 12.03.2020 по справі №06/20.

Станом на момент публікації постанова не оскаржувалась та набрало законної сили.

Таким чином, згідно з рішенням Третейського суду №06/20, Тарас Барщовський повинен сплатити ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" заборгованість за кредитом в загальному розмірі: 75 232 556,73 євро.

Згідно з законом України "Про третейські суди" рішення підлягає добровільному повному виконанню.

За словами Волкова, Барщовський намагався вплинути на хід справи, скориставшись послугами зацікавленого арбітражного керуючого Надлонка О.І., порушення якого по даній справі вже встановлені, а йому, рішенням Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих, винесено догану.