З кредитом Smart від Moneyveo свята не закінчуються!

Новорічно-різдвяні свята відгриміли, залишивши після себе приємний післясмак. А ті, хто продовжує відпочивати або кому потрібні кошти на щоденні витрати – можуть скористатися простим рішенням від fintech-компанії Манівео. Кредит Smart дозволяє отримати додаткові гроші на особисті потреби всього за декілька хвилин.

Початок розвитку споживчого кредитування із продуктом Smart

З появою небанківського онлайн-кредитування відпала потреба стояти у довгих чергах, збирати довідки з роботи, шукати поручителів. Щоб взяти суму на вирішення побутових чи термінових питань, достатньо звернутися до фінансового сервісу Moneyveo.

Компанія однією з перших на ринку запустила послугу швидкого кредитування, запропонувавши продукт Smart. У перекладі з англійської слово означає «розумний». І справді, кредит виявився розумним та оптимальним рішенням для людей, які бажають отримати достатньо коштів для задоволення нагальних потреб та знайти надійного фінансового партнера.

Smart – просте вирішення складних питань

При створенні продукту компанія прагнула запропонувати щось кардинально нове: знизити до мінімуму час заповнення анкети і прийняття рішення про видачу коштів. Загалом спростити шлях користувача до декількох кроків. Для обробки даних клієнтів Moneyveo розробила унікальну систему скорингу. Вона аналізує інформацію за алгоритмами штучного інтелекту з безлічі відкритих джерел.

Завдяки цій технології кредитні заявки опрацьовуються до 2 хвилин. Кошти на картку зараховуються майже миттєво. Кредит Smart став зручним фінансовим інструментом, що допомагає реалізовувати мрії, не відкладаючи їх на завтра. Кошти можна витратити на власний розсуд: відправитися у подорож, зробити сюрприз близькій людині, продовжити святкування, не відчуваючи грошового дискомфорту тощо.

Будьте Smart: вибирайте розумні умови кредитування

Головні переваги продукту Смарт:

Мінімум документів . Для заповнення заявки на кредит достатньо лише паспорту та ідентифікаційного коду.

. Для заповнення заявки на кредит достатньо лише паспорту та ідентифікаційного коду. Низька процентна ставка. Новим користувачам пропонують Дисконтну процентну ставку у розмірі 0,01% на день. Постійні клієнти користуються персональними знижками відповідно до свого Рівня лояльності в сервісі, а також можуть застосовувати промокоди на ставку за наступними кредитами.

Новим користувачам пропонують Дисконтну процентну ставку у розмірі 0,01% на день. Постійні клієнти користуються персональними знижками відповідно до свого Рівня лояльності в сервісі, а також можуть застосовувати промокоди на ставку за наступними кредитами. Відсутність прихованих комісій. Суму кредиту, проценти за період користування грошима та дату погашення можна побачити на калькуляторі під час оформлення заявки. Ці цифри фіксуються в договорі та незмінні впродовж його дії.

Суму кредиту, проценти за період користування грошима та дату погашення можна побачити на калькуляторі під час оформлення заявки. Ці цифри фіксуються в договорі та незмінні впродовж його дії. Надійний захист персональних даних. Щороку третина ІТ-бюджету компанії йде на захист особистих даних користувачів. Безпека платіжних операцій підтверджується сертифікатами Sectigo EV SSL та PCI DSS Service Provider Level 1.

Щороку третина ІТ-бюджету компанії йде на захист особистих даних користувачів. Безпека платіжних операцій підтверджується сертифікатами Sectigo EV SSL та PCI DSS Service Provider Level 1. Достатні суми кредиту. Новим позичальникам пропонують до 17 000 грн, повторним – підвищують ліміт до 22 000 грн. Строк кредитування – до 30 днів.

Новим позичальникам пропонують до 17 000 грн, повторним – підвищують ліміт до 22 000 грн. Строк кредитування – до 30 днів. Обслуговування у режимі 24/7. Оскільки заявки опрацьовуються автоматично, отримати гроші можна навіть вночі та у вихідні.

Для тих, хто не встигає повернути гроші вчасно, передбачено послугу пролонгації кредиту. Вона дозволяє відкласти виплату до 30 днів, уникнувши прострочення та погіршення кредитної історії. Також після закінчення дії договору клієнту надають 3 дні пільгового періоду, впродовж яких він може сплатити кредит без нарахування штрафних санкцій.

За час існування компанії кредити від Moneyveo отримали 1,2 млн людей, і цифра щороку зростає. Загальна сума виданих коштів за 8 років роботи перевищила 28 млрд грн.

Щороку компанія отримує нагороди у авторитетних конкурсах національного масштабу. У 2021 році Moneyveo вп'яте очолила рейтинг «Українська народна премія», здобувши перемогу в номінації «Сервіс кредитів онлайн».