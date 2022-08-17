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Кредитні канікули та невиплата страховки: на що українців скаржаться в НБУ

Фото: до НБУ скаржаться на банки та страхові компанії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України у II кварталі 2022 року отримав та опрацював майже 17 тисяч звернень споживачів фінансових послуг. Із них 5 тисяч - письмові звернення та 12 тисяч - дзвінки до Контакт-центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

У II кварталі 2022 року суттєво зменшилася кількість звернень до НБУ порівняно з I кварталом: отримано на 44% менше письмових звернень та на 16% - усних. Це можна пояснити тимчасовим призупиненням діяльності низки фінансових установ через війну в Україні, зазначили в НБУ.

За даними прес-служби, введення воєнного стану вплинуло на структуру звернень до НБУ. Кредитні канікули під час воєнного стану - найпоширеніше питання від споживачів фінансових послуг (отримано 614 письмових звернень від клієнтів банків та 584 - від клієнтів небанківських фінансових установ щодо цього питання).

Актуальною проблемою залишається питання врегулювання простроченої заборгованості, що становить 18% від усіх письмових звернень за II кварталі 2022 року. Також отримано письмові звернення з питань невиплати страхового відшкодування (11%), блокування та арештів рахунків (11%), проблем із переказами (6%).

Серед письмових звернень 19% (909 звернень із 4 886) мали ознаки порушення прав споживачів фінансових послуг. Найчастіші порушення зафіксовано в роботі страхових компаній (52%) та колекторських компаній (44%).

Серед проблемних питань у роботі банків і небанківських фінансових установ залишаються шахрайські дії з використанням електронних платіжних засобів та їх реквізитів. Найбільшими проблемними питаннями щодо роботи страхових компаній є невиплата страхового відшкодування та незгода з розміром страхового відшкодування, повідомили в НБУ.

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Національний банк України